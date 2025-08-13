México

La tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán de categoría 3: esta es su trayectoria

El ciclón tropical presenta, hasta este martes, vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 31 km/h

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Erin se podría convertir en
Erin se podría convertir en el primer huracán de la temporada 2025 en el Atlántico. CIRA/NOAA/REUTERS

La tormenta tropical Erin se formó en el Océano Atlántico y hasta este martes, se localiza a 6 mil 160 km al este de Cancún, Quintana Roo, detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Erin se podría convertir en huracán de categoría 3 en los próximos días, mientras se aproxima hacia el Atlántico oeste. De acuerdo con los pronósticos del SMN, el ciclón alcanzará su mayor potencia a 2,780 km de las costas de Quintana Roo.

El ciclón tropical presenta, hasta este martes, vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 km/h y se desplaza a una velocidad de 31 km/h hacia el oeste.

El Centro Nacional de Huracanes señala que Erin podría acercarse lo suficiente a las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana.

Erin se mueve hacia el
Erin se mueve hacia el oeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora. FOTO: SMN Conagua

Para el NHC todavía no es posible determinar posibles impactos en las Antillas Mayores, las Bahamas, o las Bermudas la próxima semana.

El organismo apuntó que nos acercamos al pico climatológico de la temporada de huracanes. Hasta agosto, en el Atlántico sólo se han formado cuatro tormentas tropicales.

De cumplirse los pronósticos, Erin se convertirá en el primer huracán mayor de la temporada 2025.

SMN vigila posible formación de otros ciclones en el Atlántico

El SMN informó que este martes se ha formado una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 22 al norte de Honduras.

El sistema presenta 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 20 % en 7 días.

Se localiza a 345 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Difundieron imágenes de cómo quedaron los accesos de la Línea A, 1, 5 y 9 del Metro CDMX en Pantitlán tras las fuertes lluvias. (Crédito: X/@josuealeexis// @pablohh15)

Además, otra zona de baja presión en el noroeste del Atlántico. Mantiene 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Se localiza a 3 mil 250 km al noreste de las costas de Quintana Roo.

El SMN agregó que la onda tropical número 22 y una vaguada en altura, junto con un canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones, con precipitaciones intensas en Campeche.

Además, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de México.

La onda tropical número 21 se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvias en el sur y occidente del país.

Temas Relacionados

Tormenta tropical ErinHuracanesmexico-noticias

Más Noticias

Este es el impacto que tienen los suplementos de magnesio en las mujeres

Este producto puede tener efectos particulares en el sexo femenino

Este es el impacto que

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que te vas a gastar para ver el ex vocalista de PXNDX

Cuánto cuesta el boleto más

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

El estratega argentino recordó su paso por México en una reciente entrevista

Víctor Velázquez le responde a

Línea 2 del Metro CDMX: qué provocó la explosión en la estación San Antonio Abad

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, acudió a las instalaciones de la estación tras la falla

Línea 2 del Metro CDMX:

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

El Departamento de Justicia confirmó los nombres de cada uno de los sujetos enviados por México

El tío de Ovidio Guzmán
MÁS NOTICIAS

NARCO

El tío de Ovidio Guzmán

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

De “El Flaquito” hasta “El Chavo Félix”: la lista de los 26 narcos entregados a EEUU

Cuáles son los cargos del “Cuini”, cuñado del Mencho, en EEUU

EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Hijo de Galilea Montijo muestra cómo es un día de trabajo junto a su papá, Fernando Reina

Exhiben a actriz de ‘Como Dice el Dicho’ y hermana de Rodrigo Murray, supuestamente robando una laptop en un spa

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala de hoy

Santa Fe Klan pide protección a Dios a meses del asesinato de uno de sus escoltas

DEPORTES

Víctor Velázquez le responde a

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del América probó los tacos y su reacción se viralizó

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad