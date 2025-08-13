La tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán de categoría 3: esta es su trayectoria

Erin se podría convertir en el primer huracán de la temporada 2025 en el Atlántico. CIRA/NOAA/REUTERS

La tormenta tropical Erin se formó en el Océano Atlántico y hasta este martes, se localiza a 6 mil 160 km al este de Cancún, Quintana Roo, detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Erin se podría convertir en huracán de categoría 3 en los próximos días, mientras se aproxima hacia el Atlántico oeste. De acuerdo con los pronósticos del SMN, el ciclón alcanzará su mayor potencia a 2,780 km de las costas de Quintana Roo.

El ciclón tropical presenta, hasta este martes, vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 km/h y se desplaza a una velocidad de 31 km/h hacia el oeste.

El Centro Nacional de Huracanes señala que Erin podría acercarse lo suficiente a las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana.

Erin se mueve hacia el oeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora. FOTO: SMN Conagua

Para el NHC todavía no es posible determinar posibles impactos en las Antillas Mayores, las Bahamas, o las Bermudas la próxima semana.

El organismo apuntó que nos acercamos al pico climatológico de la temporada de huracanes. Hasta agosto, en el Atlántico sólo se han formado cuatro tormentas tropicales.

De cumplirse los pronósticos, Erin se convertirá en el primer huracán mayor de la temporada 2025.

SMN vigila posible formación de otros ciclones en el Atlántico

El SMN informó que este martes se ha formado una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 22 al norte de Honduras.

El sistema presenta 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 20 % en 7 días.

Se localiza a 345 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Además, otra zona de baja presión en el noroeste del Atlántico. Mantiene 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Se localiza a 3 mil 250 km al noreste de las costas de Quintana Roo.

El SMN agregó que la onda tropical número 22 y una vaguada en altura, junto con un canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones, con precipitaciones intensas en Campeche.

Además, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de México.

La onda tropical número 21 se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvias en el sur y occidente del país.