Adela Micha publica adelanto de su entrevista con Christian Nodal: esto dijo de Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

(Instagram)

Tras semanas envuelta en rumores, Adela Micha por fin publicó el adelanto de la entrevista que le hizo a Christian Nodal.

“¡Llegó la HORA! Antes de que se reúnan @belindapop y @cazzu. No te puedes perder la EXCLUSIVA entrevista de @adelamicha con @nodal“, escribió la periodista en su post.

(IG: @lasagaoficial)

“La gente dice que yo soy mujeriego”: Christian Nodal

El adelanto de la entrevista más esperada de Adela Micha en los últimos meses comienza con una contundente declaración de Christian Nodal:

“La gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Estar enamorado es complicado”.

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

“Búscate a alguien más, nada más que yo no me entere”

La charla continúa con un tema polémico de la vida amorosa del cantante: su abrupta ruptura con Cazzu y su repentino matrimonio con Ángela Aguilar.

“Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un podcast. Este podcast sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, a lo que ella dice: ‘Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón’“, dijo el cantante.

Nodal y Cazzu tuvieron a su hija Inti en septiembre de 2023. (@nodal)

Nodal aseguró que él también pensaba que ‘no se había roto ningún corazón’ cuando terminó su relación con Cazzu, pues ya habían terminado anteriormente, incluso, ella le había ofrecido tener otros romances.

“Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya hemos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba”, continuó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Instagram)

“Me encontré un Ángela la más madura”

Otro tema polémico que abordó el cantante en la conversación fue su matrimonio con Ángela Aguilar. En el adelanto no se profundiza en detalles, pero el cantante aseguró que es el amor de su vida.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”, dijo.

El video de aproximadamente tres minutos de duración concluye con la siguiente frase de Nodal para Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.

(TV Azteca)

¿Cuándo se publica la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

De acuerdo con la información que compartió la periodista en sus redes sociales, la entrevista completa se estrenará este miércoles 13 de agosto en su canal de YouTube La Saga en punto de las 20 horas (centro de México).