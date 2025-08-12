México

Apoyo por desempleo en Edomex: ¿Cuál es la fecha límite para obtener el apoyo de 15 mil pesos?

Aún se mantiene abierto el registro para personas que hayan perdido su empleo formal en los últimos 18 meses

Por Lorna Huitrón

Aún se mantiene abierto el registro para personas que hayan perdido su empleo formal en los últimos 18 meses

El Estado de México continúa con la convocatoria para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar, que brinda un apoyo económico de hasta 15 mil pesos a personas que hayan perdido su empleo formal en los últimos 18 meses por causas ajenas a su voluntad.

Este beneficio está dirigido especialmente a mujeres de entre 18 y 64 años, aunque también pueden participar otros grupos según las reglas del programa.

Fecha límite para registrarse

El registro para solicitar este apoyo está abierto desde el 4 de agosto de 2025 y permanecerá disponible hasta el 15 de agosto de 2025. Quienes estén interesados en obtener este seguro por desempleo deben realizar su trámite en línea a través del portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México (strabajo.edomex.gob.mx) o de manera presencial en cualquiera de las Oficinas Regionales de Empleo distribuidas en los 125 municipios del estado.

¿Cómo funciona el apoyo?

El programa entrega un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos por ocasión, que puede otorgarse hasta en cinco entregas, dependiendo de la reincorporación laboral del beneficiario y la disponibilidad presupuestal. Esto significa que el monto total puede alcanzar hasta 15 mil pesos por persona.

Mujeres y personas desempleadas en el Estado de México tienen hasta el 15 de agosto de 2025 para registrarse y recibir un apoyo económico de hasta 15 mil pesos a través del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar

El dinero se entrega mediante una tarjeta bancaria personalizada, facilitando el acceso y control del recurso para quienes resulten beneficiados.

Requisitos para el registro

Para poder solicitar el apoyo por desempleo en Edomex, las personas interesadas deben cumplir con ciertos requisitos fundamentales:

  • Tener al menos 18 años de edad.
  • Residir en el Estado de México.
  • Haber perdido el empleo formal en los últimos 18 meses por causas fuera de su control.
  • No estar recibiendo apoyos económicos de otros programas sociales federales, estatales o municipales.
  • Contar con documentos como identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar (FUB).

Además, para las mujeres de 18 a 64 años, se solicita una carta bajo protesta de decir verdad que confirme su situación de desempleo y voluntad para reingresar al mercado laboral formal, junto con constancia laboral o documentos que prueben su relación laboral previa.

¿Cuándo se publican los resultados?

Tras finalizar el periodo de registro, se espera que la Secretaría del Trabajo del Estado de México publique los resultados durante el mes de septiembre de 2025 en su plataforma oficial. Los seleccionados serán contactados para recibir indicaciones sobre la entrega del apoyo.

Mujeres y personas desempleadas en el Estado de México tienen hasta el 15 de agosto de 2025 para registrarse y recibir un apoyo económico de hasta 15 mil pesos a través del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar

Este programa representa una oportunidad importante para mitigar el impacto económico del desempleo en el Estado de México, especialmente para mujeres y personas en situación vulnerable.

Si aún no realizas tu registro, recuerda que tienes hasta el 15 de agosto de 2025 para completar el trámite y aspirar a este apoyo económico.

