México

Afirman que Facundo desapareció de La Casa de los Famosos México porque la producción lo dejó fumar marihuana

La ausencia del conductor durante más de una hora generó preocupación entre sus compañeros y una ola de especulaciones entre los seguidores, quienes no tardaron en buscar explicaciones a lo ocurrido tras las cámaras

Por Armando Guadarrama

Javier Ceriani acusa a la
Javier Ceriani acusa a la producción de La Casa de los Famosos México de facilitar marihuana a Facundo para tranquilizarlo durante el reality (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

“Lo pusieron a fumar hierba verde, marihuana, qué país generoso les da marihuana a los participantes”. Con esta frase, Javier Ceriani desató una controversia inesperada sobre la ausencia de Facundo en La Casa de los Famosos México, al sugerir que la producción habría facilitado el consumo de cannabis al conductor para tranquilizarlo durante su estancia en el reality.

La revelación, realizada en el canal de YouTube del periodista argentino, ha puesto en entredicho la transparencia y las reglas del programa, que presume un aislamiento absoluto de sus concursantes.

La madrugada del viernes 8 de agosto, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México se convirtió en tendencia en redes sociales y plataformas de streaming. La razón: la misteriosa desaparición de Facundo, uno de los participantes más populares, durante más de una hora.

La desaparición de Facundo en
La desaparición de Facundo en la madrugada del 8 de agosto desata especulaciones y debate sobre las reglas del programa (Infobae México)

La inquietud se propagó entre los seguidores y dentro de la propia casa, donde integrantes del “Cuarto Día” como Mariana Botas, Priscila Valverde, Shiky y Elaine manifestaron su preocupación al no poder localizarlo.

En un video difundido por la cuenta La Tía Sandra en la red social X, se observa a las participantes discutiendo la ausencia y relatando que, tras buscarlo en todas las áreas, incluido el confesionario, no lograron encontrarlo.

“Ya lo buscaron en todos lados y que incluso Dalilah Polanco fue a buscar a Facundo al confesionario, pero no tuvo éxito en su búsqueda”, relató Mariana, reflejando la inquietud del grupo.

La incertidumbre se mantuvo hasta que Facundo reapareció entrada la madrugada, portando una almohada. Priscila y Mariana lo interrogaron de inmediato: “¿Dónde estabas?”, a lo que el conductor respondió que había estado en el cuarto noche y, en tono irónico, añadió: “Estaban ardidísimos”.

Ceriani afirma que el contrato
Ceriani afirma que el contrato de Facundo incluía el acceso a marihuana para sobrellevar el encierro en el reality (Portada: Jovani Pérez, Infobae México)

Sin embargo, la explicación no convenció a todos. Usuarios en redes sociales, atentos a las transmisiones en vivo, señalaron que los integrantes del Cuarto Noche ya dormían en ese momento, lo que puso en duda la versión de Facundo.

“Estaba en el cuarto noche… ¡FALSO! Ya dormían ahí…”, publicó la cuenta @TutiaSandra junto al video del episodio, alimentando la especulación sobre lo que realmente ocurrió durante la ausencia del conductor.

En este contexto, las declaraciones de Javier Ceriani en su programa de YouTube aportaron una nueva dimensión al misterio. Según el periodista, la producción habría hecho concesiones especiales para asegurar la participación de Facundo.

La versión oficial de Facundo
La versión oficial de Facundo sobre su paradero genera escepticismo entre sus compañeras y la audiencia digital (VIX/Captura de pantalla)

Ceriani afirmó que “a Facundo había que calmarlo y él, por contrato, habría dicho ‘yo necesito ciertos vicios porque si no no entro’”. De acuerdo con su versión, se le permitió el acceso a sustancias y comodidades no contempladas en las reglas oficiales del reality, a cambio de su presencia en el programa.

Ceriani detalló que Facundo disponía de un “confesionario” especial, equipado con una puerta secreta que conectaba con un patio exterior, donde podía desaparecer del ojo público y relajarse.

“El confesionario tiene una puerta mágica, que desapareces como un mago. Hay una puertita al patio exterior y le dieron a Facundo para que se calme”, explicó el periodista. Más allá de la privacidad, la revelación más impactante fue la supuesta provisión de marihuana para el conductor.

La producción habría facilitado marihuana
La producción habría facilitado marihuana y tiempo adicional a Facundo para evitar que regresara bajo efectos notorios (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Está por contrato que se lo tienen que dar, porque si no no entraba. Como se los dieron a muchos en otras casas de los famosos, a Facundo le dieron en un patio chiquito escondido por atrás”, aseguró Ceriani.

El periodista sostuvo que Facundo permaneció cerca de una hora en ese espacio, donde “lo pusieron a fumar hierba verde, marihuana”. Para evitar que el olor impregnara su ropa, se utilizó un ventilador, y tras el consumo, se le permitió permanecer unos 45 minutos adicionales para que el efecto disminuyera antes de reincorporarse a la dinámica del programa.

“Le dejaron unos 45 minutos más después de fumar, para que se le vaya el efecto y no entre tan drogado a la casa de los famosos”, añadió Ceriani.

Fernando Cevallos anuncia su salida

¿Cuál es la playa más

Juan Ramón de la Fuente

Lluvias CDMX hoy 11 de

Exabogada de la madre de
Juez de Nueva York define

Regina Murguía de JNS llega

Fernando Cevallos anuncia su salida

