Sheinbaum responde entre risas a ex funcionarios del INE tras acusaciones de autoritarismo en su gobierno

La mandataria cuestionó las acciones pasadas de los opositores durante la mañanera de hoy.

Durante la conferencia de prensa conocida popularmente como “La Mañanera del Pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los señalamientos de los opositores, entre los que figura el exconsejero del INE, Rodrigo Morales, quien afirmó que su reforma electoral tiene tintes de autoritarismo.

Luego de que el comentario generara una carcajada espontánea en la mandataria y recordara que estudió con él en CCH, una periodista mencionó que el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que se trata de una reforma electoral a modo.

Posteriormente, se mencionó que en redes sociales la oposición afirmó que morena tendría el control total del INE, razón por la que posteriormente la mandataria cuestionó sus acciones en el pasado.

La respuesta de la mandataria

Sheinbaum señaló que la democracia ya no es como la oposición creía.

“¿Por qué no dijeron nada... ¿por qué validaron el fraude electoral de 2006 y validaron la compra de votos del 2012? ¿Por qué no dijeron nada entonces?“, preguntó Sheinbaum.

Después cuestionó las acciones pasadas de los opositores:

“¿Por qué no se manifestaron para que se abrieran todas las casillas en el 2006? ¿Por qué se negaron a abrirlas? ¿Por qué ahora en la elección de 2021 retiraron de la boleta a Félix Salgado y Raúl Morón por un supuesto fallo en el registro de sus datos en la precampaña?

“¿Por qué hicieron una sanción distinta a la que se había hecho históricamente ¿Por qué no dijeron nada con las resoluciones diversas del INE en contra de un partido político?“.

Con lo anterior, la presidenta sentenció que “ya no es tiempo de la democracia como ellos la pensaban. Nunca se imaginaron que el pueblo de México iba a tener tanta fuerza”, concluyó la mandataria.

“Va a ser abierta la discusión, todavía no hay nada decidido ni hay una propuesta construida, pero tenemos nuestras ideas y vamos a tomar en cuenta a los expertos, pero también a la gente, al pueblo”, aseveró la presidenta.