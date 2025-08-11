Paradero en Pantitlán se inundó tras fuertes lluvias: Línea 5 del Metro suspendió su servicio

CETRAM Pantitlán se inundó por fuertes lluvias, suspendieron el servicio en la Línea 5 del Metro CDMX (X// @Gposiadeoficial/ @AdrianRubalcava)

Este domingo 10 de agosto se registró una tormenta eléctrica en diferentes puntos de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas en las zonas norte, oriente, centro y poniente de la capital.

A través de redes sociales difundieron imágenes de cómo el nivel del agua inundó las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, lo que provocó afectaciones a la circulación vial.

Además, el servicio de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se vio afectado, por lo que cerraron las últimas estaciones de la línea, los trenes solo circulan de Politécnico a Consulado.

El STC Metro informó que la Línea 5 solo opera de Politécnico a Consulado por fuertes inundaciones. (X/AdrianRubalcava)

Una de las alcaldías más afectadas por las lluvias fue Cuauhtémoc debido a que activaron la alerta púrpura, mientras que Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

El Hospital General Balbuena se vio afectado debido a las lluvias, ya que el nivel del agua se filtró a los pasillos, se tuvo un tirante de aproximadamente 25 cm en diversas áreas según informaron las autoridades de protección civil.

Línea 5 del Metro suspende servicio de Pantitlán a Consulado

Debido a la cantidad de agua que se acumuló en el Eje 1 Norte, el STC Metro suspendió el servicio de algunas estaciones en la Línea 5 del Metro. Adrián Ruvalcaba, director general del Metro, informó que por instrucciones de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, se trabaja en el desazolve de la vialidad.

Se inundó el paradero Pantitlán (X/ @Gposiadeoficial)

Pero, por ahora, cancelaron la operación de los trenes en el tramo de Pantitlán a Consulado, es decir que no se ofrece servicio de Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán de la Línea 5.

“Debido a fuertes lluvias en la zona, el servicio de trenes opera únicamente de Politécnico a Consulado, en ambos sentidos.Sin servicio en el tramo de Eduardo Molina a Pantitlán. Por instrucciones de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM personal de Instalaciones Hidráulicas trabaja lo más rápido posible en el desalojo de agua en zona de vías.Toma previsiones y mantente informado por canales oficiales", informó el director del STC Metro.

suspendieron servicio en la Línea 5 del metro (X/ @MetroCDMX)

Alerta amarilla en CDMX por fuertes vientos y riesgo de caída de objetos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México advirtió sobre la posibilidad de rachas de viento de 50 a 59 km/h en siete alcaldías, un fenómeno que, según la dependencia, podría provocar la caída de ramas, árboles y lonas, así como daños en el mobiliario urbano y en viviendas. Esta alerta, emitida la noche del domingo 10 de agosto, se suma a la previsión de lluvias intensas y granizo en la capital, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.

La dependencia capitalina, a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, detalló que la alerta amarilla se activó específicamente en las demarcaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. El aviso, que abarca el periodo comprendido entre las 19:05 y las 21:00 horas, responde a la previsión de vientos intensos que podrían afectar la seguridad de los habitantes y la infraestructura urbana.