Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta de pago en agosto del apoyo anual de útiles escolares y uniformes

Mi Beca para Empezar es un programa social de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este programa social es que ninguna alumna o alumno de educación básica de la capital del país abandone sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar y culminar su vida académica.

Este apoyo económico es depositado en una tarjeta, la cual se les entrega a todos los estudiantes de preescolar y primaria que hagan el registro correspondiente.

Una vez que tengan la tarjeta tendrán que esperar el pago correspondiente para adquirir distintos productos como: artículos de papelería, útiles escolares, uniformes, libros, alimentos o lo que sea necesario para que puedan asistir a la escuela.

El pago para útiles escolares y uniformes está muy cerca de hacerse para algunos beneficiarios. (Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo)

A comparación de otras becas, pensiones, programas sociales y demás, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer del dinero en efectivo en un cajero automático; por lo tanto, tienen que ocupar la tarjeta del Gobierno de la Ciudad de México para comprar en distintos sitios los artículos solicitados.

La tarjeta puede ser utilizada en establecimientos, comercios, locales, tiendas, supermercados, papelerías, entre otros lugares de la capital del país, siempre y cuando este sitio permita la venta de estos productos que el beneficiario requiera y puedan ser pagados con su plástico correspondiente de Mi Beca para Empezar.

En agosto de 2025, el programa otorgará un apoyo único a estudiantes de educación básica en la CDMX Crédito: X/@BienestarEdu

Este lunes 11 de agosto, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) anunció la fecha de pago para algunos beneficiarios para recibir el apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

Cabe recordar que este programa social consta de 11 depósitos; 10 se realizan mensualmente y 1 anualmente, el cual consiste en el apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

Este depósito se realiza cada año, antes de iniciar el ciclo escolar próximo, para que padres de familia puedan comprar todo para arrancar las clases.

Fecha exacta del pago anual de útiles escolares y uniformes de Mi Beca para Empezar

El Fibien anunció que la fecha exacta del pago anual del apoyo de útiles escolares y uniformes será a partir del 15 de agosto.

Por lo tanto, desde este viernes se podrá ver reflejado en las tarjetas el depósito para comprar lo necesario para el regreso a clases.

La dependencia capitalina mencionó que únicamente el depósito será para preescolar y primaria. Esto debido a que estudiantes de secundaria no recibirán el pago aún, ya que tienen que recoger la tarjeta única.

Mi Beca para Empezar revela fecha de pago para preescolar y primaria. Foto: X/@BienestarEdu.

Estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México a inicios de 2025 ya no formaron parte de este programa social por la creación de la Beca Rita Cetina del Gobierno de México; por lo tanto, ahora tienen que optar por este apoyo federal.

Los montos son distintos, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando:

Monto Nivel Escolar

970 pesos Preescolar

CAM Preescolar

1100 pesos Primaria

CAM Primaria

1180 pesos Secundaria

Secundaria para Adultos

CAM Secundaria

1180 pesos CAM Laboral

Estos son los montos oficiales de Mi Beca para Empezar 2025. Foto: X/@BienestarEdu.