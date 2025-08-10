Mi Beca para Empezar 2025: estos son los montos de pago confirmados para todos los beneficiarios del apoyo de útiles escolares y uniformes

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este apoyo económico es que alumnas y alumnos de este grado educativo escolar no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar y culminar esta etapa de su vida académica.

El objetivo es que estudiantes de nivel básico puedan adquirir distintos productos como útiles escolares, uniformes, alimentos, libros, artículos o lo que sea necesario para poder seguir estudiando y que no sea un impedimento.

El apoyo económico es depositado en una tarjeta, la cual es entregada a todos los beneficiarios y es única e intransferible.

Estudiantes de nivel básico de toda la Ciudad de México recibirán el apoyo anual de útiles escolares y uniformes. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

A comparación de otras becas, pensiones, programas sociales y demás, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero efectivo; por lo tanto, no pueden acudir al cajero automático, ya que el único uso es con la tarjeta del Gobierno de la Ciudad de México.

Por lo tanto, únicamente la tarjeta puede ser utilizada en establecimientos, comercios, locales, tiendas, papelerías, supermercados y demás para comprar lo que requiera y necesite el menor de edad.

Anteriormente, este programa social era otorgado también a estudiantes de secundarias públicas de la Ciudad de México, pero con la creación de la Beca Rita Cetina del Gobierno de México, ahora los jóvenes tienen que optar por este apoyo económico federal.

Hace algunas semanas, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la capital del país anunció que de manera momentánea volverían a reincorporarse estudiantes de secundaria pública en la Ciudad de México.

Autoridades federales anunciaron sobre este beneficiario que recibirán alumnos de 1 y 2 año de secundarias públicas de la Ciudad de México. Crédito: X/@BienestarEdu.

Lo anterior con la finalidad de que pudieran únicamente recibir el apoyo anual de útiles escolares y uniformes, que otorga Mi Beca para Empezar para poder arrancar el inicio de clases del periodo 2025-2026.

Cabe destacar que el Fibien es la dependencia que se encarga de todos los trámites, servicios, registros, pagos y demás de este programa social.

Ante esto, algunos beneficiarios se preguntan cuál será la cantidad que recibirán de Mi Beca para Empezar. Por ello, la dependencia de la Ciudad de México reveló los montos oficiales.

Estos son montos oficiales de Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2025-2026

El Fibien reveló los montos oficiales de Mi Beca para Empezar 2025-2026 para todos los beneficiarios.

Es importante considerar que los montos son diferentes, dependiendo el grado educativo en que se encuentren estudiando.

Monto Nivel Escolar

970 pesos Preescolar

CAM Preescolar

1100 pesos Primaria

CAM Primaria

1180 pesos Secundaria

Secundaria para Adultos

CAM Secundaria

1180 pesos CAM Laboral

Estos son los montos oficiales de Mi Beca para Empezar 2025. Foto: X/@BienestarEdu.