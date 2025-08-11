Baja California Sur es uno de los 17 estados de México que tienen salida al mar. Foto: Cuartoscuro

En el mundo digital actual, los viajes y el turismo han adoptado nuevas herramientas tecnológicas para ayudar a los viajeros a tomar decisiones informadas. En este contexto, ScribNews, la IA desarrollada por Infobae, ha realizado recientemente un estudio comparativo para determinar cuál es la playa más atractiva de Baja California Sur.

El proceso realizado por ScribNews consistió en recopilar información de múltiples fuentes especializadas y sitios turísticos, contrastando reputaciones, experiencias de visitantes y valoraciones objetivas. Uno de los elementos que más peso tuvo en el estudio de las playas fue la belleza escénica, donde Balandra destacó de manera rotunda gracias a su característica combinación de aguas turquesa cristalinas, fondos arenosos blancos y formaciones rocosas como el famoso “hongo de piedra”.

La seguridad representa otro de los criterios decisivos para la IA de Infobae. La regulación estricta de visitantes en Balandra, sumada a la operatividad de servicios de vigilancia y la ausencia de problemáticas delictivas, generó una calificación alta.

Playa Balandra cuenta con muchas actividades por hacer, la mayoría posibles para personas de todas las edades. Foto: Cuartoscuro

El estudio también resaltó el dinamismo de un ambiente familiar en Balandra, donde el oleaje es prácticamente inexistente y la escasa profundidad de sus aguas permite que tanto niños como adultos disfruten sin riesgos. Para ScribNews, este contexto es crucial al identificar playas aptas para viajes en grupo o para el esparcimiento seguro de familias, especialmente en comparación con otras playas que reciben mayor volumen de turistas y pueden presentar condiciones más impredecibles.

La diversidad de actividades disponibles en Balandra fue especialmente destacada por el análisis de la IA. El acceso a deportes acuáticos no motorizados como el kayak y el esnórquel, así como recorridos a pie por senderos naturales, permite a los visitantes una interacción respetuosa con el entorno.

El estudio de ScribNews no dejó de lado la cuestión económica. Balandra ofrece un acceso asequible, caracterizado por un costo bajo de entrada, lo cual facilita que turistas de distintos perfiles, tanto nacionales como internacionales, puedan disfrutar de la playa sin enfrentar los altos precios de otros destinos turísticos más comercializados.

Balandra cuenta con diversas formaciones recosas, lo que genera un paisaje poco común en las playas. Foto: Cuartoscuro

En el informe final, la IA de Infobae también analizó otras playas bien posicionadas como El Chileno y Santa María, famosas por sus servicios y excelente mantenimiento. Sin embargo, ninguna alcanzó la combinación de atributos que hacen de Balandra un sitio sobresaliente.

Al ponderar tanto belleza como accesibilidad, seguridad y ambiente, la recomendación de la IA va más allá de la simple popularidad y responde a una evaluación integral de lo que las verdaderas joyas naturales mexicanas pueden ofrecer. Playa Balandra, con su entorno protegido y su atmósfera apacible, se consolida así como el destino preferido y con más atractivo natural en el estado de Baja California.