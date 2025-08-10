México

Depuración histórica en la policía de Chiapas, más de 400 agentes detenidos en operativos contra la corrupción

Autoridades estatales implementan una estrategia de “limpieza” sin precedentes en cuerpos policiales, con arrestos y controles de confianza para erradicar prácticas ilícitas

Por Aranza Estrada

El grupo élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal fue sometido a una depuración rigurosa para combatir la corrupción interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 400 policías municipales y estatales han sido detenidos en Chiapas en los últimos ocho meses por su presunta vinculación con diversos delitos, de acuerdo con información del Secretario de Seguridad Estatal, Óscar Aparicio Avendaño.

El funcionario detalló que los denominados operativos de limpieza en las filas policiales se aplican como parte de los programas “Cero Corrupción” y “Cero Impunidad”, orientados a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.

Aparicio Avendaño mencionó que estas acciones también involucran a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, un grupo élite encargado de combatir al crimen organizado. Los elementos de esta corporación que cometen ilícitos también han sido separados de sus funciones.

El secretario Óscar Aparicio Avendaño destacó la política de tolerancia cero y la rendición de cuentas en la policía de Chiapas. (Foto: Facebook/OscarAparicioAvendano)

Fuerza Pakal, clave en la recuperación de la paz en Chiapas

El secretario de seguridad de la entidad afirmó que las detenciones de policías estatales y municipales relacionados con actos delictivos reflejan una política de transparencia y determinación del gobierno encabezado por Eduardo Ramírez.

“Eso habla de transparencia, eso habla de mano firme y del compromiso del Gobernador (Eduardo Ramírez) y con voluntad política. Nosotros no hemos permitido que este tipo de corporaciones se vicien”, destacó.

De acuerdo con lo reportado con el diario La Jornada, Aparicio Avendaño reconoció que existen denuncias frecuentes contra elementos policiales circulando en redes sociales y explicó que muchas han resultado carentes de fundamento, pero aquellas que cuentan con pruebas han sido atendidas de forma inmediata por las autoridades.

A su vez, señaló que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal tiene una participación destacada en la recuperación de la seguridad en Chiapas.

“Los resultados hablan por sí solos. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal es una corporación que ha dado el pecho por Chiapas, que ha sacado la casta, y gran responsable que la paz volviera a Chiapas junto a la Guardia Estatal y otras corporaciones que forman parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo”, indicó.

El titular de la SSP señaló que las autoridades estatales continuarán implementando controles de confianza y procesos de certificación periódicos para asegurar que los integrantes de las distintas corporaciones policiales actúen con integridad.

Las denuncias ciudadanas fundamentadas han sido atendidas de inmediato para fortalecer la transparencia en la seguridad de Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostuvo que las medidas incluyen la revisión constante de mandos y personal operativo. “Hemos detenido mandos, y seguiremos actuando en consecuencia. Aquel que se equivoque será puesto de inmediato a disposición de las autoridades”, remarcó.

El funcionario resaltó que la Universidad de Seguridad Pública del Sureste, recientemente inaugurada, contribuirá a la formación de nuevos agentes con mejor preparación. Destacó que este centro académico ofrece cuatro licenciaturas, cuatro maestrías y cuatro doctorados para fortalecer las capacidades del personal dedicado a la seguridad en la entidad.

