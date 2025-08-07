México

Línea A del Metro CDMX confirma cierre para remodelaciones: Clara Brugada revela la fecha

La jefa de gobierno adelantó que sí habrá cierre de estaciones durante las obras

Por Luz Coello

Guardar
Clara Brugada explicó que ya trabajan para diseñar el proyecto de remodelación de la Línea A del Metro CDMX Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

La Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) será sometida a una remodelación para mejorar sus condiciones de operación. Luego de las constantes fallas en el tramo de Los Reyes - La Paz, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que están gestionando el inicio de la obra.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que la Línea A del Metro será intervenida y que contará con apoyo del gobierno federal, por lo que en próximos meses habrá un posible cierre de estaciones para mejorar el servicio.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria reveló detalles de la planificación que está realizando el personal del STC Metro junto con las autoridades capitalinas y federales. Aseguró que en los próximos meses estarán concluyendo con los análisis y propuestas para el inicio de la intervención.

Clara Brugada, jefa de gobierno
Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que la Línea A del Metro será intervenida (X/ @MetroCDMX)

¿Cuándo cerrará la Línea A del Metro CDMX?

Según explicó Clara Brugada, ya iniciaron las reuniones correspondientes para definir el proyecto de remodelación de la línea morada, debido a la participación de las autoridades capitalinas y federales, están analizando las fechas para la realización de esta intervención.

“Hemos tenido reuniones con el gobierno federal, sabemos que la Línea A tiene problemas, tiene fallas y lo que hemos empezado a hacer es avanzar en un proyecto ejecutivo para atender la línea a, que implica un conjunto de medidas para intervenirla”, precisó.

El cierre de la Línea
El cierre de la Línea A no será este año (Luz Coello/ Infobae México)

Lo primero que aclaró es que es un proyecto mayor y adelantó que sí habrá cierre de estaciones, pero lo informarán más adelante, cuando empiece la obra en la Línea A.

“Implicará mucho esfuerzo para esa zona porque se tendrá que cerrar, seguramente, algunas estaciones del Metro CDMX, se necesita intervenir de fondo la Línea A”, apuntó.

Además, agregó que el cierre de la Línea A no será este año, pues en estos meses definirán las acciones a realizar. “Vamos a iniciar el proyecto ejecutivo, no se hace en un mes. Un proyecto de esta naturaleza nos va a llevar el resto del año y el gobierno de México nos estamos coordinando cuándo iniciarían las obras”, precisó.

La Línea A del Metro
La Línea A del Metro CDMX podría cerrar en enero de 2026 (Rogelio Morales /CUARTOSCURO)

Por ello, la Línea A del Metro CDMX podría cerrar en enero de 2026, fecha que tienen prevista para el inicio de la intervención en esta ruta.

“Una intervención tan grande, como se va a hacer en la Línea A, no será en dos meses. Lo más seguro es que arrancamos en enero ya con las obras de atención de mejoría”, finalizó.

Temas Relacionados

Línea AMetro CDMXClara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Este es el equipo de la Liga MX que no ha ganado un partido en Leagues Cup

Chivas solo logró una victoria en penales ante Charlotte FC, pero sigue sin triunfos en tiempo regular

Este es el equipo de

Fantasma de la contingencia ambiental resurge en la CDMX: esta es la alcaldía más contaminada del 7 de agosto

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Fantasma de la contingencia ambiental

Olivia Collins acusa a 3 habitantes de haberle hecho “mal de ojo” en La Casa de los Famosos México

La actriz fue la primera eliminada del reality show 24/7 de Televisa

Olivia Collins acusa a 3

Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

La Fiscalía Estatal informó que se les investiga tras la realización de diversas quejas y denuncias

Detienen al exdirector de la

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de agosto: Línea 6 del MB con afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al exdirector de la

Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

CIDH repudia asesinatos de Ernesto Vázquez Reyna y Mario Machuca en Tamaulipas y Quintana Roo

Narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza afecta comercio y servicios en Sinaloa: sufren caída de hasta 80% pese a vacaciones

Repunta violencia en Atizapán de Zaragoza: cuatro trabajadores de una misma gasera han sido ejecutados en menos de medio año

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la prueba de robo de salvación hoy 7 de agosto

Alicia Villarreal anuncia que está divorciada de Cruz Martínez oficialmente: “El fin de un primer ciclo”

Gustavo Adolfo Infante revela que supuestos policías asaltaron a Wendy Guevara: “Me desdije porque corría peligro”

Estos son los nuevos beneficios que tendrá Ninel Conde como líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Adrián Di Monte desata polémica al narrar en LCDLFM que llevó a una mujer inconsciente a su departamento

DEPORTES

Cuánto cuesta fichar a Antoine

Cuánto cuesta fichar a Antoine Griezmann, jugador que interesa al Rayados de Monterrey

New York FC vs Juárez FC: los Bravos se juegan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Pineda tras quedar eliminado de Leagues Cup: “Las estadísticas son como los bikinis”

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul