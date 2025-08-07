Línea A del Metro CDMX confirma cierre para remodelaciones: Clara Brugada revela la fecha

Clara Brugada explicó que ya trabajan para diseñar el proyecto de remodelación de la Línea A del Metro CDMX Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

La Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) será sometida a una remodelación para mejorar sus condiciones de operación. Luego de las constantes fallas en el tramo de Los Reyes - La Paz, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que están gestionando el inicio de la obra.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que la Línea A del Metro será intervenida y que contará con apoyo del gobierno federal, por lo que en próximos meses habrá un posible cierre de estaciones para mejorar el servicio.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria reveló detalles de la planificación que está realizando el personal del STC Metro junto con las autoridades capitalinas y federales. Aseguró que en los próximos meses estarán concluyendo con los análisis y propuestas para el inicio de la intervención.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que la Línea A del Metro será intervenida (X/ @MetroCDMX)

¿Cuándo cerrará la Línea A del Metro CDMX?

Según explicó Clara Brugada, ya iniciaron las reuniones correspondientes para definir el proyecto de remodelación de la línea morada, debido a la participación de las autoridades capitalinas y federales, están analizando las fechas para la realización de esta intervención.

“Hemos tenido reuniones con el gobierno federal, sabemos que la Línea A tiene problemas, tiene fallas y lo que hemos empezado a hacer es avanzar en un proyecto ejecutivo para atender la línea a, que implica un conjunto de medidas para intervenirla”, precisó.

El cierre de la Línea A no será este año (Luz Coello/ Infobae México)

Lo primero que aclaró es que es un proyecto mayor y adelantó que sí habrá cierre de estaciones, pero lo informarán más adelante, cuando empiece la obra en la Línea A.

“Implicará mucho esfuerzo para esa zona porque se tendrá que cerrar, seguramente, algunas estaciones del Metro CDMX, se necesita intervenir de fondo la Línea A”, apuntó.

Además, agregó que el cierre de la Línea A no será este año, pues en estos meses definirán las acciones a realizar. “Vamos a iniciar el proyecto ejecutivo, no se hace en un mes. Un proyecto de esta naturaleza nos va a llevar el resto del año y el gobierno de México nos estamos coordinando cuándo iniciarían las obras”, precisó.

La Línea A del Metro CDMX podría cerrar en enero de 2026 (Rogelio Morales /CUARTOSCURO)

Por ello, la Línea A del Metro CDMX podría cerrar en enero de 2026, fecha que tienen prevista para el inicio de la intervención en esta ruta.

“Una intervención tan grande, como se va a hacer en la Línea A, no será en dos meses. Lo más seguro es que arrancamos en enero ya con las obras de atención de mejoría”, finalizó.