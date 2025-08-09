Regreso a Clases 2025: Profeco revela los dos cuadernos escolares más resistentes

La Profeco realizó su estudio de útiles escolares para el regreso a clases 2025, entre ellos los cuadernos (Revista del Consumidor)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su estudio de calidad publicado en la Revista del Consumidor en agosto de 2025, evaluó más de 21 modelos de cuadernos escolares —de 80, 90, 100 y 160 hojas, cosidos, con espiral metálica y de plástico— para identificar los que ofrecen mejor rendimiento, durabilidad y cumplen cabalmente con la información comercial declarada.

Acabados: Se analizó que los cuadernos no presentaran defectos, como manchas o ausencias de color, en sus hojas.

Verificación del contenido: Se revisó que el número de hojas coincidiera con el declarado.

Gramaje de las hojas: Se verificó que el peso del papel empleado en sus hojas coincidiera con el que se indica en el producto.

No cumplió el cuaderno Estilo Love, presentó defectos (Revista del Consumidor)

Resistencia al borrado: Se revisó que el papel resistiera lo suficientemente al borrado y no se rasgara.

Resistencia de hojas y pastas: Se evaluó la resistencia de las hojas y pastas al intentar separarlas del arillo, engargolado o cosido.

Repelencia al agua en pastas: Esta prueba se realizó únicamente a los cuadernos no plastificados.

Los precios promedios se recopilaron entre el 24 de junio y el 21 de julio de 2025 en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Villahermosa, Acapulco y Cuernavaca.

Modelos mejor calificados

La Profeco analizó diversos modelos de cuadernos para el regreso a clases 2025 (Revista del Consumidor)

Los cuadernos que brillaron por su rendimiento excepcional fueron:

European Profesional (modelo 41132): obtuvo calificación “Excelente” en resistencia al borrado, en desprendimiento de hojas y en firmeza de pastas, con un costo de 159 pesos. KIP Profesional (pasta dura): también alcanzó el nivel “Excelente”, mostrando un gramaje preciso de 76.92 g/m² y alta integridad estructural, aunque su precio fue un poco más elevado, aproximadamente 116 pesos.

En la categoría no plastificada, el Scribe Profesional Tribals recibió una calificación general de “Excelente”, con un gramaje de 56 g/m², con un costo de 77 pesos.

Igualmente, los modelos Estrella Star kid y Estrella Único cumplieron con todos los criterios técnicos evaluados por Profeco.

Solo un modelo presentó falla visible: el Estilo Love, cuyas hojas mostraron escurrimientos de tinta, lo que afectó su evaluación general, pese a cumplir con otros requisitos técnicos.

Recomendaciones clave de Profeco

Evita el valor únicamente estético: las ediciones con imágenes de personajes suelen ser más caras y no mejoran la calidad. Compra en tiendas establecidas: así podrás exigir comprobantes de compra para hacer valer garantías si fuera necesario. Verifica etiquetas y acabados: asegúrate de que el gramaje esté bien declarado y revisa que el empastado sea uniforme y sin defectos aparentes.