México

Pensión Mujeres Bienestar: así se pueden ubicar los módulos para hacer el registro en agosto de 2025

Con este programa las mujeres podrán obtener hasta 3 mil pesos bimestrales

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El registro de la Pensión
El registro de la Pensión Mujeres Bienestar permanecerá abierto hasta el 30 de agosto. (X@A_MontielR)

Durante el año 2025 se prevé la entrega de un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a cada una de las mujeres que formen parte del Programa Pensión Mujeres Bienestar.

Es indispensable saber que para poder registrarse a este programa, las mujeres deberán apegarse a los lineamientos, los cuales contemplan un esquema de inscripción utilizando la primera letra de la CURP de cada solicitante, lo cuál se tiene previsto de la siguiente manera:

  • Letra A, B, C: lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto
  • Letra D, E, F, G, H: martes 5, 12, 19 y 26 de agosto
  • Letra I, J, K, L, M: miércoles 6, 13, 20 y 27 de agosto
  • Letra N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto
  • Letra S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto
  • Todas las letras: sábado 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto

Los módulos de atención mantendrán un horario especifico para poder registrar a las mujeres que así lo deseen, el horario de atención será en un horario establecido de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cómo ubicar los módulos y qué pasa si no puedo ir a registrarme para el Programa Pensión Mujeres Bienestar

Esta iniciativa tiene como población objetivo a mujeres de 60 a 64 años de edad, brindándoles respaldo económico hasta que cumplan 65 años, es por esta razón que las posibles beneficiarias de todo el país podrán acudir a cualquiera de los 2 mil 400 módulos de Bienestar que el gobierno puso a disposición para llevar a cabo el registro.

Requisitos del programa Pensión Mujeres
Requisitos del programa Pensión Mujeres Bienestar.

La intención es que las mujeres acudan a registrarse al módulo más cercano a su domicilio, con el fin de facilitar y acercar el trámite, los sitios de registro se pueden ubicar ingresando a la página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Una vez en el sitio web, las consultantes deberán seleccionar la entidad y el municipio de interés para acudir a realizar el registro, cabe destacar que este portal está habilitado las 24 horas del día.

Por otro lado, para quienes no puedan acudir de forma presencial a registrarse en alguno de los módulos dispuestos, el gobierno de México ha puesto a disposición otra opción, que en este caso contempla la “visita domiciliaria”, la cual se puede solicitar a través de la siguiente liga: https://www.gob.mx/bienestar o en https://www.bienestar.gob.mx/pb/index.php/atencion-ciudadana

Una de las ventajas a las que pueden acceder las mujeres que se registren a este programa es la continuidad de la pensión una vez culminada su etapa en Mujeres Bienestar, pues se ha anunciado que de forma automática pasarán a ser parte del programa Pensión para las Personas Adultas Mayores.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarMéxicoMujeresAgostoPensionesPensiones para el BienestarProgramas socialesAdultos mayoresMódulos del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Granizada al sur de CDMX deja inundaciones en Tlalpan y Coyoacán

La tarde del 8 de agosto, se generaron fuertes lluvias, ocasionando afectaciones en viviendas y calles

Granizada al sur de CDMX

Alexis Ayala lamenta no haber apoyado a Pablo Lyle en su problema legal: “Me da mucha pena”

El actor se sinceró sobre su cercanía con su colega, quien está preso desde 2019 en Estados Unidos

Alexis Ayala lamenta no haber

Arrestan a presunta tratante de una menor de 12 años en Ecatepec, Edomex

El objetivo era que la víctima mantuviera relaciones sexuales con un hombre a cambio de una suma de dinero

Arrestan a presunta tratante de

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

Actualmente, el histórico mediocampista se encuentra ya retirado del futbol profesional

Andrés Guardado revela la razón

¿Cómo puedes preparar un delicioso café en casa para prevenir la diabetes?

Esta bebida es una de las más consumidas en el mundo, tiene beneficios para combatir enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson

¿Cómo puedes preparar un delicioso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae el “Crack”, identificado como

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

Detienen a tres personas en CDMX por el asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC en Cancún

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala lamenta no haber

Alexis Ayala lamenta no haber apoyado a Pablo Lyle en su problema legal: “Me da mucha pena”

Resucitan polémica de Niurka y otras famosas contra Ninel Conde: “Tenían razón”

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Top 10 de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

DEPORTES

Andrés Guardado revela la razón

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”