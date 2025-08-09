México

¿Dónde quedó el capibara? Habitantes de Culiacán piden respuesta sobre desaparición del zoológico

Ciudadanos y defensores de la fauna solicitan informes claros sobre el incidente en el zoológico

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Organizaciones piden a las autoridades
Organizaciones piden a las autoridades ambientales supervisar la investigación y reforzar la seguridad. (Especial)

El pasado 8 de agosto de 2025, el Parque Zoológico de Culiacán reportó la desaparición de una capibara hembra de sus exhibiciones. De los dos ejemplares de esta especie que habitaban el recinto, únicamente uno permanece bajo resguardo, situación que ha encendido las alarmas entre el personal y los visitantes habituales.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina en los corrales, donde el personal encargado notó la ausencia del animal. Lo que más sorprendió a los trabajadores es que no existían registros de traslado, préstamo, venta o liberación autorizada, lo que ha generado desconcierto y preocupación.

Ciudadanos y defensores de la
Ciudadanos y defensores de la fauna solicitan informes claros sobre el incidente en el zoológico. (Especial)

De acuerdo con el equipo veterinario, la capibara no había presentado problemas de salud ni requería atención médica especial en los días previos. El seguimiento habitual que se realiza a cada ejemplar tampoco arrojó indicios sobre su paradero.

El responsable del área de veterinaria, quien asumió su cargo hace apenas cuatro meses, confirmó que de inmediato se activaron protocolos internos de búsqueda. .

Las inspecciones realizadas por el equipo técnico no mostraron señales de entrada forzada ni alteraciones en las barreras de seguridad. Aun así, se han implementado patrullajes adicionales y se revisan minuciosamente los puntos de acceso para descartar cualquier falla operativa.

La noticia provocó reacciones inmediatas entre ciudadanos y organizaciones defensoras de la fauna. A través de comunicados y redes sociales, estos grupos han exigido una explicación pública al director del zoológico, José María Casanova Rodríguez, para aclarar las circunstancias de la desaparición.

No hay señales de fuga
No hay señales de fuga ni entrada forzada; el paradero del animal sigue siendo desconocido. (Especial)

Las demandas incluyen la publicación de los protocolos de manejo de ejemplares y de las medidas preventivas que se aplicaban antes del incidente. Los activistas sostienen que este caso pone en evidencia la necesidad de revisar y reforzar los estándares de seguridad en el recinto, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro.

Asimismo, han solicitado la intervención de autoridades ambientales para que supervisen las investigaciones y verifiquen que no existan deficiencias en la protección y bienestar de los animales en exhibición.

Por el momento, el Parque Zoológico de Culiacán no ha emitido un comunicado oficial más allá de confirmar la ausencia del ejemplar y su búsqueda. La falta de información concreta mantiene la incertidumbre entre la población y ha abierto un debate sobre la gestión y seguridad en las instalaciones dedicadas a la conservación de fauna silvestre.

Temas Relacionados

CapibaraZoológico de Culiacánanimalesviralmexico-noticias

Más Noticias

“Me gustan feos”: La confesión de Ángela Aguilar a Nodal cuando él aún estaba con Belinda

La hija de Pepe Aguilar y el cantante de regional se conocen desde hace muchos años

“Me gustan feos”: La confesión

Nuevos ministros de la Corte tendrán tres ceremonias para iniciar labores: así será su toma de protesta y lista de invitados

Los nuevos ministros de la Corte rendirán protesta el próximo de 1 de septiembre

Nuevos ministros de la Corte

¿Te casarás o te quedaste sin trabajo? Así puedes pedir dinero de tu Afore en 2025

Conoce los requisitos, montos y los riesgos que implica retirar dinero de tu ahorro para el retiro

¿Te casarás o te quedaste

Alexis Ayala deja callado a Facundo en televisión nacional: así fue el incómodo momento en La Casa de los Famosos

La armonía de la casa se disipó y los habitantes parecen haberse dividido en dos equipos, cuyos líderes ya fueron designados

Alexis Ayala deja callado a

¿Por qué deberías tomar té bergamota si tienes problemas en los riñones o cardiacos?

Conoce los detalles de la investigación sobre los extractos ricos en polifenoles de esta fruta

¿Por qué deberías tomar té
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que Ernesto Vázquez investigaba

Revelan que Ernesto Vázquez investigaba a presidenta electa del Supremo Tribunal de Tamaulipas antes de ser asesinado

Israel Vallarta revela si busca ser político tras su liberación después de casi 20 años sin sentencia

Golpe a la delincuencia en Sonora: aseguran más de 3 millones de dosis de metanfetamina

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

ENTRETENIMIENTO

“Me gustan feos”: La confesión

“Me gustan feos”: La confesión de Ángela Aguilar a Nodal cuando él aún estaba con Belinda

Alexis Ayala deja callado a Facundo en televisión nacional: así fue el incómodo momento en La Casa de los Famosos

Ésta es la razón por la que herencia de Silvia Pinal sigue sin ser entregada como corresponde

La Casa de los Famosos México 2025: las consecuencias tras la segunda fiesta de la temporada

“Ya se cedió el terreno”: Samuel García asegura que el nuevo Estadio de Tigres sí se construirá rumbo al Mundial 2026

DEPORTES

Samuel García comparte detalles de

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX

Pumas vs Necaxa; ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 4 y la presentación de Keylor Navas en CU?

Canelo Álvarez se convierte en padre por cuarta vez y presenta a Eva Victoria

Estas fueron las primeras palabras de Allan Saint-Maximin, nuevo jugador del América, al llegar a México