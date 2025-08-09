¿Dónde quedó el capibara? Habitantes de Culiacán piden respuesta sobre desaparición del zoológico

Organizaciones piden a las autoridades ambientales supervisar la investigación y reforzar la seguridad. (Especial)

El pasado 8 de agosto de 2025, el Parque Zoológico de Culiacán reportó la desaparición de una capibara hembra de sus exhibiciones. De los dos ejemplares de esta especie que habitaban el recinto, únicamente uno permanece bajo resguardo, situación que ha encendido las alarmas entre el personal y los visitantes habituales.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina en los corrales, donde el personal encargado notó la ausencia del animal. Lo que más sorprendió a los trabajadores es que no existían registros de traslado, préstamo, venta o liberación autorizada, lo que ha generado desconcierto y preocupación.

Ciudadanos y defensores de la fauna solicitan informes claros sobre el incidente en el zoológico. (Especial)

De acuerdo con el equipo veterinario, la capibara no había presentado problemas de salud ni requería atención médica especial en los días previos. El seguimiento habitual que se realiza a cada ejemplar tampoco arrojó indicios sobre su paradero.

El responsable del área de veterinaria, quien asumió su cargo hace apenas cuatro meses, confirmó que de inmediato se activaron protocolos internos de búsqueda. .

Las inspecciones realizadas por el equipo técnico no mostraron señales de entrada forzada ni alteraciones en las barreras de seguridad. Aun así, se han implementado patrullajes adicionales y se revisan minuciosamente los puntos de acceso para descartar cualquier falla operativa.

La noticia provocó reacciones inmediatas entre ciudadanos y organizaciones defensoras de la fauna. A través de comunicados y redes sociales, estos grupos han exigido una explicación pública al director del zoológico, José María Casanova Rodríguez, para aclarar las circunstancias de la desaparición.

No hay señales de fuga ni entrada forzada; el paradero del animal sigue siendo desconocido. (Especial)

Las demandas incluyen la publicación de los protocolos de manejo de ejemplares y de las medidas preventivas que se aplicaban antes del incidente. Los activistas sostienen que este caso pone en evidencia la necesidad de revisar y reforzar los estándares de seguridad en el recinto, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro.

Asimismo, han solicitado la intervención de autoridades ambientales para que supervisen las investigaciones y verifiquen que no existan deficiencias en la protección y bienestar de los animales en exhibición.

Por el momento, el Parque Zoológico de Culiacán no ha emitido un comunicado oficial más allá de confirmar la ausencia del ejemplar y su búsqueda. La falta de información concreta mantiene la incertidumbre entre la población y ha abierto un debate sobre la gestión y seguridad en las instalaciones dedicadas a la conservación de fauna silvestre.