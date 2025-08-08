Previo a visita del primer ministro Mark Carney, México y Canadá fortalecen cooperación bilateral

La SRE destacó el diálogo con la la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne. (Foto: SRE)

A través de redes sociales este 7 de agosto de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la reciente reunión encabezada por Juan Ramón de la Fuente, con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, la cual tuvo avances significativos “que fortalecerán el diálogo y la cooperación bilateral entre ambos países, en beneficio de nuestros pueblos”.

La Secretaría anunció que esta reunión se da previo a la visita del primer ministro Mark Carney, en la que se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; “el canciller De la Fuente encabezó varias reuniones de trabajo en las que se alcanzaron acuerdos y resultados puntuales”, detalló la secretaría.

Por su parte, Anita Anand destacó la reunión con Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México, con quien dijo que discutieron “las oportunidades para una mayor cooperación entre nuestros países en materia de energía e infraestructura energética”.

La visita de los ministros canadienses en México tiene el objetivo de llevar a cabo acciones encaminadas a fortalecer la cooperación bilateral y promover intereses económicos compartidos entre ambos países, además de consolidar el diálogo entre ambas naciones antes del viaje programado para el primer ministro de Canadá.

Visita de ministros canadienses con Claudia Sheinbaum

El martes 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en el Palacio Nacional con ambos ministros canadienses, a través de sus cuentas oficiales, comentó que el principal objetivo del encuentro fue fortalecer la relación bilateral entre México y Canadá.

La visita de la delegación canadiense ocurre en el contexto de las recientes medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a endurecer la imposición de aranceles.

El presidente estadounidense mantiene negociaciones con distintos gobiernos de manera independiente para llegar a acuerdos bilaterales considerando factores como el aplazamiento en la entrada en vigor de los aranceles y ajustes en los porcentajes impuestos.

El diálogo entre los representantes de México y Canadá se inserta en este marco de tensión comercial, donde la posición de ambos gobiernos busca reforzar la cooperación y explorar alternativas ante el nuevo escenario impuesto por las decisiones de Estados Unidos.

Entre las actividades de ambos ministros, ha sido la reunión con líderes empresariales de todo México, en la que según información compartida por Anita Anad, se trató de “una importante discusión sobre cómo fortalecer los lazos empresariales entre nuestros países”.