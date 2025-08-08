México

Jorge Hank Rhon: ¿De cuánto es la fortuna del dueño de Grupo Caliente, empresa de apuestas?

El empresario es una de las figuras más poderosas e influyentes al norte de México

Por Gerardo Lezama

Guardar
Jorge Hank Rhon, empresario y
Jorge Hank Rhon, empresario y político mexicano, es dueño de Grupo Caliente, el mayor conglomerado de apuestas del país. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

Jorge Hank Rhon es uno de los empresarios más controvertidos de México, es hijo de Carlos Hank Rhon, gobernador del Estadio de México de 1969 a 1975.

Es dueño de Grupo Caliente, el conglomerado de apuestas más grande del país, ha construido una fortuna que, según Forbes, asciende a 4.2 mil millones de dólares.

Su figura pública combina poder económico, influencia política y una larga lista de escándalos que lo han mantenido en el centro del debate nacional.

Grupo Caliente opera más de 200 casas de apuestas en México y América Latina, además de terminales electrónicas de juego en 19 estados.

La empresa de Jorge Hank
La empresa de Jorge Hank Rhon opera más de 200 casas de apuestas y patrocina la Liga MX, consolidando su liderazgo en el sector y su influencia en el espectáculo deportivo nacional y latinoamericano (Facebook/Jorge Hank Rhon)

También es propietario del Hipódromo y Galgódromo Agua Caliente en Tijuana, del hotel y casino Pueblo Amigo, y del Estadio Caliente, sede del Club Tijuana Xolos.

Aunque ya no es dueño del Querétaro, su empresa sigue siendo el principal patrocinador de la Liga MX, lo que refuerza su presencia en el fútbol mexicano.

La vida exótica de los Hank Rhon

La vida privada de Hank Rhon ha sido tan llamativa como su trayectoria empresarial. En redes sociales, su hija Nirvana Hank publicó un video que generó polémica por mostrar la lujosa hacienda familiar, donde aparecen una jirafa como mascota, un casino privado y una isla de monos.

El video, cargado de sarcasmo, exhibe los excesos de una familia que ha hecho fortuna en el negocio del juego y el espectáculo.

La vida privada de Hank
La vida privada de Hank Rhon ha generado polémica por sus lujos y excentricidades, como un zoológico privado y un casino en su hacienda.(Captura)

La familia Hank Rhon en la política de México

En el ámbito político, Jorge Hank Rhon fue presidente municipal de Tijuana entre 2004 y 2007. Ha sido candidato a la gubernatura de Baja California en dos ocasiones, la más reciente en 2021 por el Partido Encuentro Solidario.

Su carrera política ha estado marcada por acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el narcotráfico, aunque nunca ha sido condenado por estos señalamientos.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2011, cuando fue detenido por el Ejército Mexicano en posesión de un arsenal que incluía más de 80 armas, miles de cartuchos y una granada.

Aunque fue liberado por falta de pruebas, el caso dejó una huella en su reputación. También ha sido acusado de lavado de dinero, tráfico de animales exóticos y despojo de terrenos federales.

En 1993, fue denunciado por vender ilegalmente 20 hectáreas del predio Agua Caliente para la construcción de un fraccionamiento privado.

Jorge Hank Rhon fue presidente
Jorge Hank Rhon fue presidente municipal de Tijuana y candidato a gobernador de Baja California en dos ocasiones. (Cuartoscuro)

Su estilo de vida ha sido objeto de críticas. Además del zoológico privado, Hank Rhon ha hecho declaraciones misóginas que han generado indignación, como cuando afirmó que “su animal favorito sigue siendo la mujer”.

Estas expresiones, junto con su historial judicial, han alimentado la percepción de que su poder económico lo ha blindado frente a la justicia.

A pesar de las controversias, Jorge Hank Rhon continúa siendo una figura influyente en el norte del país.

Su fortuna, respaldada por el éxito de Grupo Caliente, lo mantiene como uno de los empresarios más poderosos de México. Su historia es un reflejo del cruce entre dinero, política y escándalo que caracteriza a ciertos sectores del poder en el país.

Temas Relacionados

Jorge Hank RhonFortunaGrupo CalienteForbesmexico-noticias

Más Noticias

Hijos de expresidentes AMLO y Calderón se confrontan en redes sociales

“Andy” López Beltrán se ha defendido en repetidas ocasiones, sin embargo, hoy protagonizó una confrontación en redes sociales, con Luis Felipe Calderón Zavala

Hijos de expresidentes AMLO y

Programas para el Bienestar 2025: lanzan aviso sobre fraude a mujeres de 18 a 63 años

Durante este periodo de inscripciones, la población debe mantenerse alerta frente a páginas apócrifas o anuncios en redes sociales

Programas para el Bienestar 2025:

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

Esta mañana se informó la firma de una orden ejecutiva para utilizar fuerzas militares para combatir a las organizaciones criminales

EEUU enfrenta “un partido difícil”

El deporte, la hidratación correcta y la pasión brillan en el Gran Giro Electrolit 2025 Guadalajara

La edición 2025 reunió a ciclistas de alto nivel e impulsó el mensaje sobre la importancia de hábitos saludables y el consumo adecuado de líquidos y electrolitos en el deporte

El deporte, la hidratación correcta

CDMX refuerza medidas del programa Tlaloque ante temporada de lluvias

La capital contará con nuevos equipos y una inversión “histórica” en infraestructura hidráulica, el anuncio lo hizo Clara Brugada

CDMX refuerza medidas del programa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU enfrenta “un partido difícil”

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

Detienen a tres personas en CDMX por el asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC en Cancún

Capturan a dos personas en Chihuahua que intentaban ingresar 40 mil cartuchos de diversos calibres desde EEUU

Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo que aseguraron fuerzas federales

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Esto es lo que estaría ganando Facundo semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Fans piden a Dalílah que se aleje de Ninel Conde y forme el “Team Eclipse” con estos habitantes

Conductor de Imagen Televisión reporta robo durante el concierto de Maluma en CDMX

Wendy Guevara responde si se enamoró de Marlon y aclara el tipo de relación que tenían

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela qué

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”

América vs Querétaro: IA revela al ganador del partido de la jornada 4

Agenda deportiva del fin de semana: regresa la Liga MX y vuelve el futbol europeo con la final de la Community Shield

Medallista olímpico reforzará a los Gallos Blancos del Querétaro