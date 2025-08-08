Jorge Hank Rhon: ¿De cuánto es la fortuna del dueño de Grupo Caliente, empresa de apuestas?

Jorge Hank Rhon, empresario y político mexicano, es dueño de Grupo Caliente, el mayor conglomerado de apuestas del país. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

Jorge Hank Rhon es uno de los empresarios más controvertidos de México, es hijo de Carlos Hank Rhon, gobernador del Estadio de México de 1969 a 1975.

Es dueño de Grupo Caliente, el conglomerado de apuestas más grande del país, ha construido una fortuna que, según Forbes, asciende a 4.2 mil millones de dólares.

Su figura pública combina poder económico, influencia política y una larga lista de escándalos que lo han mantenido en el centro del debate nacional.

Grupo Caliente opera más de 200 casas de apuestas en México y América Latina, además de terminales electrónicas de juego en 19 estados.

La empresa de Jorge Hank Rhon opera más de 200 casas de apuestas y patrocina la Liga MX, consolidando su liderazgo en el sector y su influencia en el espectáculo deportivo nacional y latinoamericano (Facebook/Jorge Hank Rhon)

También es propietario del Hipódromo y Galgódromo Agua Caliente en Tijuana, del hotel y casino Pueblo Amigo, y del Estadio Caliente, sede del Club Tijuana Xolos.

Aunque ya no es dueño del Querétaro, su empresa sigue siendo el principal patrocinador de la Liga MX, lo que refuerza su presencia en el fútbol mexicano.

La vida exótica de los Hank Rhon

La vida privada de Hank Rhon ha sido tan llamativa como su trayectoria empresarial. En redes sociales, su hija Nirvana Hank publicó un video que generó polémica por mostrar la lujosa hacienda familiar, donde aparecen una jirafa como mascota, un casino privado y una isla de monos.

El video, cargado de sarcasmo, exhibe los excesos de una familia que ha hecho fortuna en el negocio del juego y el espectáculo.

La vida privada de Hank Rhon ha generado polémica por sus lujos y excentricidades, como un zoológico privado y un casino en su hacienda.(Captura)

La familia Hank Rhon en la política de México

En el ámbito político, Jorge Hank Rhon fue presidente municipal de Tijuana entre 2004 y 2007. Ha sido candidato a la gubernatura de Baja California en dos ocasiones, la más reciente en 2021 por el Partido Encuentro Solidario.

Su carrera política ha estado marcada por acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el narcotráfico, aunque nunca ha sido condenado por estos señalamientos.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2011, cuando fue detenido por el Ejército Mexicano en posesión de un arsenal que incluía más de 80 armas, miles de cartuchos y una granada.

Aunque fue liberado por falta de pruebas, el caso dejó una huella en su reputación. También ha sido acusado de lavado de dinero, tráfico de animales exóticos y despojo de terrenos federales.

En 1993, fue denunciado por vender ilegalmente 20 hectáreas del predio Agua Caliente para la construcción de un fraccionamiento privado.

Jorge Hank Rhon fue presidente municipal de Tijuana y candidato a gobernador de Baja California en dos ocasiones. (Cuartoscuro)

Su estilo de vida ha sido objeto de críticas. Además del zoológico privado, Hank Rhon ha hecho declaraciones misóginas que han generado indignación, como cuando afirmó que “su animal favorito sigue siendo la mujer”.

Estas expresiones, junto con su historial judicial, han alimentado la percepción de que su poder económico lo ha blindado frente a la justicia.

A pesar de las controversias, Jorge Hank Rhon continúa siendo una figura influyente en el norte del país.

Su fortuna, respaldada por el éxito de Grupo Caliente, lo mantiene como uno de los empresarios más poderosos de México. Su historia es un reflejo del cruce entre dinero, política y escándalo que caracteriza a ciertos sectores del poder en el país.