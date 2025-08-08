México

Este es el efecto del fluoruro de estaño y razón del retiro de la pasta Colgate Total Clean Mint

La Cofepris hizo la alerta a los consumidores el pasado 4 de agosto

Por Jorge Contreras

El compuesto fluoruro de estaño
El compuesto fluoruro de estaño está presente en varias cremas dentales comercializadas en el país

El fluoruro de estaño (SnF₂) es un compuesto químico sólido, incoloro y ampliamente utilizado en pastas dentales, geles y enjuagues bucales.

Su atractivo radica en que, a diferencia del fluoruro de sodio, transforma la apatita del esmalte dental en fluorapatita, lo que lo hace más resistente al ataque ácido.

Además, ha demostrado ser más eficaz en la prevención de caries, control de gingivitis y reducción de sensibilidad dental, gracias también a su acción antimicrobiana que combate las bacterias de la placa oral.

Efectos secundarios

Cofepris ordenó el retiro de
Cofepris ordenó el retiro de la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint por diversas afectaciones (Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

No obstante, aunque es seguro para la mayoría, algunas personas pueden experimentar efectos adversos, entre ellos:

  • Aftas, llagas, ardor y picazón oral.
  • Irritación o entumecimiento en encías, lengua, labios o mucosas.
  • Sensación de inflamación, ulceraciones o aftas bucales
  • En casos aislados, manchas temporales en el esmalte dental.

Organismos de salud de diferentes países, como el ISP en Chile, el MINSA en Panamá y Digemid en Perú, han alertado sobre estas reacciones, recomendando suspender el uso del dentífrico si se presentan molestias, y acudir a un profesional de salud.

Retiro de Colgate Total Prevención Activa Clean Mint

Más de 11 mil usuarios
Más de 11 mil usuarios reportaron efectos adversos por este producto. | Colgate

Un ejemplo inquietante ha sido el retiro de la crema dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint en varios países de América Latina.

En Brasil, Argentina, Chile y ahora México, autoridades sanitarias han ordenado o llevado a cabo su retiro tras recibir múltiples reportes de reacciones adversas, entre ellas irritación bucal, inflamación de encías, sensibilidad dental, aftas y reacciones alérgicas.

En México, la Cofepris emitió el aviso de riesgo el 4 de agosto de 2025, recomendando suspender el uso del producto, consultar a un profesional de la salud y reportar cualquier síntoma.

Colgate reconoció un reducido número de casos adversos y está ofreciendo el cambio del producto por otras fórmulas de su marca.

Por ello, el fluoruro de estaño es un componente dentífrico con respaldo científico por sus múltiples beneficios en salud bucal. Sin embargo, puede ocasionar reacciones adversas en ciertos usuarios, lo que motivó acciones regulatorias y retiradas, como la de la pasta Colgate Clean Mint, en defensa de la salud del consumidor.

