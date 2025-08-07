Ratifican a Francisco Javier Díaz de León como embajador de México en Turquía

Nombran a Francisco Javier Díaz De León y embajador de México en Turquía. Foto: sre.gob.mx

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso avaló la ratificación de Francisco Javier Díaz De León como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Turquía. La decisión se tomó de manera unánime, con 13 votos a favor en comisión y posteriormente con 36 votos en el pleno. Díaz De León también será representante concurrente en Georgia, Kazajstán y Turkmenistán, sujeto a la aprobación de los beneplácitos correspondientes.

Durante la sesión, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, de Morena, destacó la importancia de la relación entre México y Turquía. Explicó que ambas naciones mantienen una política bilateral sólida, caracterizada por la cooperación y el diálogo constante en temas globales como paz y seguridad internacional. Subrayó que la designación de Díaz De León ocurre en un contexto internacional relevante para México y responde a la necesidad de fortalecer la política exterior.

El diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del PRI, resaltó la proximidad del centenario de las relaciones diplomáticas entre México y Turquía. Señaló que uno de los principales temas de cooperación bilateral es el intercambio de información sobre cambio climático, y mencionó que ambas naciones pueden apoyarse en la obtención de financiamiento y asistencia técnica para proyectos en la materia.

Durante su comparecencia ante legisladores, Francisco Javier Díaz De León expresó que su plan de trabajo se enfocará en reforzar la relación política y económica entre México y Turquía. Planteó como prioridad la promoción de contactos entre los sectores privados, así como entre las cámaras de comercio de ambos países. Añadió que la cooperación será uno de los ejes fundamentales y que buscará profundizar la colaboración en diversos ámbitos.

Díaz De León también incluyó en su agenda acciones para la protección preventiva y empoderamiento de mujeres mexicanas residentes en Turquía. Explicó que el contexto geopolítico exige diversificar la presencia exterior de México y que, al fortalecer las alianzas con Turquía y los países donde representará al país de manera concurrente, se abren oportunidades nuevas tanto en la agenda económica como política.

Luego de la votación y ratificación, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tomó protesta a Díaz De León como embajador de México en Turquía.

En el marco de la sesión, también se ratificó Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, como embajadora en la República de Panamá, quien a su vez señaló que su programa de trabajo está estructurado en seis ejes: político, económico comercial, cultural, cooperación bilateral, protección consular y asuntos multilaterales.