Sheinbaum nombra a Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora por el PRI, como embajadora de Panamá

Claudia Pavlovich fue designada como cónsul de Barcelona por Andrés Manuel López Obrador (Foto: EFE)

Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora del estado de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue designada como embajadora de México en Panamá por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El nombramiento de la todavía cónsul en Barcelona, España, fue remitido a la Comisión Permanente, donde será discutido y votado para decretar su procedencia.

La Secretaría de Gobernación (Segob) envió a la Comisión Permanente un oficio firmado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, su titular, así como por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según se lee, tomando en consideración las facultades que le otorga el artículo 89 Constitucional:

“En uso de las facultades que me confiere la fracción II del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Panamá”.

Lilly Téllez criticó el nombramiento (X/@LillyTellez)

El nombramiento deberá ser discutido durante la sesión de la Comisión Permanente del próximo miércoles 6 de agosto de 2025. No obstante, ya ha causado reacciones entre opositores. Una de las que se pronunció en contra de la designación fue la panista Lilly Téllez.

"La presidenta Claudia Sheinbaum nombra a Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá. Premia a quien defendió a Sandra Lucía Téllez y demás dueños de la guardería ABC. Hipócrita“, escribió.

¿Quién es Claudia Pavlovich?

Claudia Pavlovich Arellano es una política mexicana originaria de Sonora. Se formó en derecho y forjó parte importante de su carrera política dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó cargos como senadora y, posteriormente, fue gobernadora de su estado entre 2015 y 2021, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el gobierno de esa entidad.

Fue en enero de 2022 cuando, tras concluir su periodo como gobernadora, Pavlovich fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fundador de Morena, para encabezar el Consulado de México en Barcelona. La aceptación de este cargo diplomático bajo una administración federal de otro partido provocó su expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La dirigencia nacional del partido argumentó que su decisión contravenía los estatutos y principios del PRI, pues se consideró una muestra de colaboración con el gobierno federal morenista, adversario político. La expulsión de Pavlovich se inscribió en el contexto de tensiones partidistas y debate interno sobre la relación del PRI y sus militantes con el gobierno de López Obrador.

Desde entonces y, hasta su posible ratificación en la Comisión Permanente, Pavlovich se desempeñará como representante diplomática en Barcelona.