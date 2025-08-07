¿Por qué piden eliminar a Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’ y es señalada de “falso feminismo”? (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Ninel Conde le ha dado a La Casa de los Famosos México la dosis de polémica que necesitaba. Tras romper con el Cuarto Día —decepcionada por su falta de respaldo— y formar una alianza con algunas habitantes, la actriz domina la conversación en redes sociales por influir directamente en la nominación del actor Alexis Ayala.

De acuerdo con las reglas del reality, la conspiración está prohibida; sin embargo, usuarios de X y cuentas especializadas en reality shows han señalado situaciones en las que Ninel Conde habría influido en Elaine Haro y Priscila Valverde para alinear su intención de voto con sus propios intereses.

El miércoles, durante la prueba para definir el presupuesto de la siguiente semana, Ninel Conde increpó a Alexis Ayala por presuntamente sobrerreaccionar durante el juego y violentar verbalmente a Elaine.

En medio de una prueba contrarreloj, Ayala le gritó “¡quítate!" a la influencer. Aunque en un inicio ella no expresó molestia, Conde enfureció. A pesar de que Alexis Ayala le pidió hablar para aclarar la situación, ella se negó al diálogo.

La cantante le reclamó a su compañero por la manera en que le habló a Elaine Haro Credito: Vix

Alexis Ayala la acusa de jugar sucio

Durante una charla en el confesionario con La Jefa, Alexis Ayala acusó a Ninel Conde de jugar sucio: “Ya lo veía venir... Me gusta que se defiendan entre mujeres, así como yo hablé con Facundo y defendí a Aarón, pero el qué y el cómo es importante. Creo que se escalaron cosas y fue un juego sucio”, señaló.

“Hay miradas que no están siendo padres a raíz de eso el día de hoy, con lo que yo no me voy a enganchar para nada”, añadió.

Esta especie de “ley del hielo” ha generado reacciones en redes sociales. Luego de una primera semana sin villanos definidos, Ninel Conde se ha erigido como una figura antagónica dentro del reality.

Su reacción al incidente entre Alexis Ayala y Elaine Haro, así como la insinuación de violencia de género, derivó en duras críticas hacia ‘El Bombón Asesino’.

En X, su nombre se volvió tendencia tras ser acusada de usar el feminismo como estrategia. Más Farándula News, una popular cuenta enfocada en entretenimiento y televisión, abrió la conversación:

“Para Ninel Conde hablar mal de otra mujer, hacerle señales obscenas e ignorar a una mujer no es violencia, es parte del juego. Pero decir ‘quítate’, eso para ella es violencia verbal”.

En X, su nombre se volvió tendencia tras ser acusada de usar el feminismo como estrategia. (Foto: Captura de pantalla, X)

La publicación dividió opiniones, incluso entre periodistas. Para algunos, Conde recurrió a la misma estrategia fallida que derivó en la eliminación de Ricardo Peralta en 2024; otros señalaron que en ningún momento se definió como feminista.

No obstante, las acusaciones contra Ninel Conde no se centran en su autodefinición, sino en haber inventado una presunta violencia de género dentro de la casa.

Al margen de la polémica, en X y TikTok se viralizó un video que muestra cómo falló durante la prueba del miércoles, situación que la cantante negó ante sus compañeros.

El youtuber recordó que hace un año él protagonizó un momento incómodo en LCDLFM. TikTok: @charlyportocarrero