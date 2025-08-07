Alexis Ayala acusa a Ninel Conde de “juego sucio” tras nominación en La Casa de los Famosos México

El actor aseguró que su nominación no fue una sorpresa . (Captura de pantalla YouTube)

La tensión en La Casa de los Famosos México aumentó tras la última ronda de nominaciones, cuando Alexis Ayala fue elegido por sus compañeros para estar en riesgo de salir del reality. El actor compartió su perspectiva sobre el conflicto más reciente con Ninel Conde y sugirió que la nominación fue resultado directo de diferencias que surgieron horas antes entre ambos.

Todo se originó durante la prueba del presupuesto, una dinámica que exige rapidez y cooperación por parte de los participantes. En el baño, Ayala tuvo una discusión con “El Bombón asesino” al ser cuestionado por el trato que dio a Elaine Haro. El actor elevó la voz para pedirle a la actriz que se moviera, lo que provocó que Conde interviniera y señalara su forma de dirigirse a las mujeres en el juego.

“Fue una situación desafortunada, pero era una cuestión de presión por el propio juego. No hubo insultos”, explicó Ayala al reflexionar sobre el episodio. Conde, visiblemente afectada, manifestó su incomodidad por lo ocurrido y se quebró en llanto en el confesionario, señalando que ese tipo de actitudes ya se habían presentado con anterioridad y no quería que se repitieran. Este contexto marcó la pauta para los acontecimientos que siguieron durante las nominaciones.

Tras conocerse la decisión de sus compañeros, Ayala aseguró que su nominación no fue una sorpresa. “Ya lo veía venir por lo que se suscitó hoy, que no se me hizo nada justo, pero son banderas que se van a dar”, declaró ante ‘La Jefa’. El actor manifestó que la casa no se define por temas de feminismo o machismo, sino por estrategias y relaciones entre los competidores.

“De hecho, yo casi no hablo con malas palabras. Entonces, fue desafortunado y ya lo veía venir. Y, entonces, me gusta que se defiendan entre mujeres, así como yo hablé con Facundo y defendí a Aarón, pero el qué y el cómo es importante. Creo que se escalaron cosas y fue un juego sucio", declaró.

El actor sostuvo que fueron las mujeres quienes promovieron su nominación, debido a la polémica con Conde. “Creo que me nominaron las mujeres… principalmente por lo de hoy y lo que decía Ninel: ‘Es que ya llevas tres’. ¿En qué momento me estás juzgando o calificando lo que hago? No he insultado a nadie”, afirmó.

Además, resaltó la importancia de las estrategias y alianzas en el juego, especialmente entre quienes tienen lazos de amistad desde hace años, como es el caso de Ninel Conde, Dalilah, Facundo y Shiky.

El actor consideró que dentro del reality se están llevando a cabo juegos y estrategias “sucios”, enfocados en proteger a ciertos integrantes y perjudicar a otros. Afirmó que estos movimientos no lo afectan y que prefiere mantener la calma, pese a notar miradas hostiles de algunos compañeros.

“Sí tengo que aprender también que hay susceptibilidades y que no con todo mundo puedo tener la contundencia. Mi voz es muy grave... Pero creo que fue por eso y porque también ya es una cuestión de estrategias, pero más que nada fue por eso. Hay miradas que no están siendo padres a raíz de eso el día de hoy, con lo que yo no me voy a enganchar para nada”, aseguró.

Ayala también habló sobre la dinámica interna entre los participantes, señalando que existe mayor organización por parte del grupo de amigos, lo que habría influido en su nominación. “Están más organizados, no necesitan ni hablar para entenderse. Sabían que le íbamos a ir a Dalílah y por eso tiraron más fuerte hacia acá”, analizó.

Respecto a Ninel Conde, el actor comentó que la ve más empoderada desde que fue salvada por el público tras su propia nominación. Alexis reconoció la fortaleza de la artista dentro del juego y destacó que, fuera de diferencias, todos están ahí para entretener y que finalmente será el público quien decida el rumbo de la competencia.