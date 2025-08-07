Esta es la sanción que podrían recibir los policías captados teniendo actos sexuales en patrulla en CDMX

Los elementos involucrados ya son investigados por la SSC. (X)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación interna luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se observa a dos policías uniformados teniendo actos sexuales dentro de una patrulla oficial, presuntamente durante horas de servicio.

El incidente, ocurrido el pasado 5 de agosto, ha generado indignación pública y reacciones inmediatas por parte de la institución, que aseguró que no tolerará conductas que vulneren los principios y protocolos de la corporación.

A través de una tarjeta informativa, la SSC confirmó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tiene conocimiento del caso y que los elementos involucrados han sido plenamente identificados. Ambos han sido citados a declarar para continuar con el proceso administrativo correspondiente, que definirá si hubo violaciones al reglamento interno y al Código de Conducta institucional.

El video compartido en redes se hizo viral rápidamente. Foto: (iStock)

En el video, presuntamente grabado desde una ventana de un domicilio, se observa a una mujer y un hombre con uniforme oficial realizando actos íntimos dentro de una de las nuevas patrullas entregadas recientemente por el Gobierno capitalino. El clip se hizo viral rápidamente, generando críticas tanto por el uso indebido del vehículo oficial como por la falta de profesionalismo de los elementos involucrados.

Aunque hasta el momento no se ha informado si los policías continúan en funciones operativas o si han sido retirados temporalmente, fuentes cercanas a la corporación, citadas por MVS, aseguran que podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la baja definitiva. La decisión dependerá del resultado de la investigación y de la gravedad de las faltas administrativas cometidas.

El Código de Conducta de la SSC establece que los elementos policiales deben mantener una conducta ética, tanto en su vida profesional como personal, y evitar acciones que afecten la imagen institucional o el bienestar colectivo. Asimismo, el protocolo de actuación subraya que el uso de instalaciones, vehículos o recursos públicos para fines ajenos a la función policial constituye una falta grave.

La SSC detalló que este tipo de acciones afectan a la imagen institutcional del organismo.| Foto: SSC-CDMX

En su comunicado, la SSC reiteró que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución”, y enfatizó que “todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”. La corporación, actualmente dirigida por Pablo Vázquez, busca enviar un mensaje claro sobre el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance del proceso disciplinario y las posibles sanciones. Mientras tanto, la opinión pública continúa atenta al desenlace del caso, que ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia del profesionalismo, la vigilancia interna y el uso responsable de los recursos públicos dentro de los cuerpos de seguridad de la capital.