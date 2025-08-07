México

Esta es la sanción que podrían recibir los policías captados teniendo actos sexuales en patrulla en CDMX

La SSC informó que ya identificó a los oficiales involucrados, quienes fueron citados a declarar

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Los elementos involucrados ya son
Los elementos involucrados ya son investigados por la SSC. (X)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación interna luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se observa a dos policías uniformados teniendo actos sexuales dentro de una patrulla oficial, presuntamente durante horas de servicio.

El incidente, ocurrido el pasado 5 de agosto, ha generado indignación pública y reacciones inmediatas por parte de la institución, que aseguró que no tolerará conductas que vulneren los principios y protocolos de la corporación.

A través de una tarjeta informativa, la SSC confirmó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tiene conocimiento del caso y que los elementos involucrados han sido plenamente identificados. Ambos han sido citados a declarar para continuar con el proceso administrativo correspondiente, que definirá si hubo violaciones al reglamento interno y al Código de Conducta institucional.

El video compartido en redes
El video compartido en redes se hizo viral rápidamente. Foto: (iStock)

En el video, presuntamente grabado desde una ventana de un domicilio, se observa a una mujer y un hombre con uniforme oficial realizando actos íntimos dentro de una de las nuevas patrullas entregadas recientemente por el Gobierno capitalino. El clip se hizo viral rápidamente, generando críticas tanto por el uso indebido del vehículo oficial como por la falta de profesionalismo de los elementos involucrados.

Aunque hasta el momento no se ha informado si los policías continúan en funciones operativas o si han sido retirados temporalmente, fuentes cercanas a la corporación, citadas por MVS, aseguran que podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la baja definitiva. La decisión dependerá del resultado de la investigación y de la gravedad de las faltas administrativas cometidas.

El Código de Conducta de la SSC establece que los elementos policiales deben mantener una conducta ética, tanto en su vida profesional como personal, y evitar acciones que afecten la imagen institucional o el bienestar colectivo. Asimismo, el protocolo de actuación subraya que el uso de instalaciones, vehículos o recursos públicos para fines ajenos a la función policial constituye una falta grave.

La SSC detalló que este
La SSC detalló que este tipo de acciones afectan a la imagen institutcional del organismo.| Foto: SSC-CDMX

En su comunicado, la SSC reiteró que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución”, y enfatizó que “todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”. La corporación, actualmente dirigida por Pablo Vázquez, busca enviar un mensaje claro sobre el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance del proceso disciplinario y las posibles sanciones. Mientras tanto, la opinión pública continúa atenta al desenlace del caso, que ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia del profesionalismo, la vigilancia interna y el uso responsable de los recursos públicos dentro de los cuerpos de seguridad de la capital.

Temas Relacionados

Policías captadosPolicíasSSCCDMXVideo viralPatrullamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 7 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 7 de agosto

La Casa de los Famosos México en vivo: Los resultados se muestran tensos tras conocer la placa de nominados

Se vive la segunda gala de nominación, en medio de tensiones entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Alexis Ayala revela su versión tras el conflicto con Ninel Conde en La Casa de los Famosos México

Durante una de las pruebas en LCDLFM los actores protagonizaron una fuerte discusión

Alexis Ayala revela su versión

Los mejores memes que dejó la carta de Andy López Beltrán tras su viaje a Japón por sus “extenuantes jornadas de trabajo”

El secretario de Organización de Morena aseguró que pagó el viaje con su propio dinero y acusó a la oposición de montar una campaña de linchamiento político

Los mejores memes que dejó

Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas: así es el raro trastorno que distorsiona la percepción

La explicación médica detrás de quienes sufren distorsiones parecidas a las que vive Alicia en su mundo surreal

Síndrome de Alicia en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ciro Gómez Leyva y ‘El

Ciro Gómez Leyva y ‘El Patrón’ se dan la mano tras audiencia que concluye con nueva vinculación a proceso

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

Cae “El Cabo 13”, presunto operador ligado a La Mayiza y uno de los más buscados en Baja California

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Los resultados se muestran tensos tras conocer la placa de nominados

Alexis Ayala revela su versión tras el conflicto con Ninel Conde en La Casa de los Famosos México

¿Aaron Mercury cobró venganza? Esta fue la razón por la que nominó a Facundo en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la segunda semana

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

DEPORTES

Emilio Azcárraga cuestiona a José

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”