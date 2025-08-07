Embajador de EEUU destaca estrategia con México para frenar flujo de fentanilo y armas

Ronald Johnson hizo referencia al tema de seguridad en su cuenta de X. EFE/ José Méndez

La tarde de este miércoles 6 de agosto de 2025, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los resultados en materia de seguridad entre el vecino del norte y México, comentó que gracias a esta colaboración se ha logrado frenar el tráfico de fentanilo, armas y el cruce ilegal de personas en la frontera.

Johnson también resaltó que la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente estadounidense Donald Trump, también prioriza la seguridad de los ciudadanos de ambas naciones.

A través de su cuenta de X, el diplomático publicó:

“La coordinación en seguridad entre Estados Unidos y México da resultados conjuntos: frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida. El presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una estrategia conjunta que prioriza la seguridad de nuestros pueblos”.

El mensaje publicado la tarde de este día, toma relevancia en el marco de las declaraciones de la mandataria mexicana el pasado 05 de agosto durante la conferencia matutina, en la que aseguró que los cárteles mexicanos no están entorpeciendo el acuerdo entre ambos países.

“Hay acuerdo, y hay colaboración, y hay cooperación permanente, y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios, el más importante: respeto a la soberanía”, comentó Sheinbaum.

Además, también informó que el acuerdo gira entorno a cuatro principios:

Número 1. Respeto a la soberanía.

Número 2. Respeto a la territorialidad.

Número 3. Confianza mutua.

Número 4. Colaboración y cooperación, en ese marco.

La presidenta de México y su homólogo Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica el pasado mes de junio con el objetivo de abordar el conflicto de seguridad, además de otros temas pendientes en la agenda bilateral, como migración y comercio entre México y Estados Unidos.

Durante esta llamada, ambos mandatarios alcanzaron numerosos acuerdos destinados a encauzar soluciones en materia de seguridad fronteriza, así como a mejorar la coordinación y cooperación en torno a los flujos migratorios y los intercambios comerciales entre las dos naciones.

Entre las prioridades planteadas por Sheinbaum en este encuentro telefónico para implementar el acuerdo se encuentran migración, seguridad y comercio entre ambos países.