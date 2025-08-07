Embajada de EEUU en México subastará mobiliario y vehículos: en qué fecha y cómo participar

La Embajada de EEUU en México iniciará la subasta en CDMX el 8 de agosto. (Crédito: Mexico City Online Auction)

La Embajada de Estados Unidos en México informó sobre la realización de una subasta abierta de bienes que incluye mobiliario, electrodomésticos, colchones, televisiones, computadoras y automóviles.

La convocatoria está dirigida al público general y permite la participación de cualquier persona interesada en adquirir estos artículos, la subasta tendrá lugar en 3 lugares distintos del país.

Según los anuncios realizados a través de las redes sociales, la subasta dará inicio el 8 de agosto en la Ciudad de México (CDMX), en punto de las 14:00 horas, en la capital los lotes subastados son 48 y, a parte de muebles de oficina, sillas y cajas de seguridad, también se subastará una camioneta CHRYSLER 2010.

En Ciudad Juárez los artículos ofrecidos incluyen juegos completos de estudio, salas o recamaras, lavadores, refrigeradores y colchones, el tamaño de la subasta será de 39 lotes e iniciará el 11 de agosto a las 11:00 horas, manteniéndose abierta durante 4 días.

Mientras tanto, en Tijuana la venta apenas llega a 16 lotes, pero, a diferencia de los otros estados, en este también se subastará una camioneta “Chevrolet pick up cabina doble 2015”; la fecha de apertura está prevista para el 25 de agosto a partir de las 11:00 horas.

La Embajada de Estados Unidos precisó que el proceso permite a los compradores revisar el estado de los productos una vez adquirido el lote correspondiente. La información oficial destaca que cada interesado tiene la posibilidad de decidir si los artículos pueden ser utilizados de manera inmediata o si requieren reparaciones.

Según la embajada, esta modalidad representa una oportunidad para acceder a productos de calidad a precios considerablemente inferiores al valor comercial habitual.

Las subastas permanecerán abiertas por distintos periodos de tiempo, dependiendo la ciudad o el estado en el que se lleven a cabo.

Participar en este proceso de subasta es sencillo:

Ingresa al link: https://online-auction.state.gov/en-US

Llenar el formulario

Será necesario contar con una dirección de correo electrónico, establecer una contraseña y completar el perfil personal, una vez culminado este proceso, la persona podrá consultar el listado de artículos disponibles y comenzar a ofertar. De manera automática el sistema notificará vía correo a la persona ganadora de la subasta.

Antes de realizar una oferta, se recomienda visualizar las características de cada artículo, cada uno trae una descripción breve, el precio actual, así como las condiciones en las que se encuentra el producto: “Usable”, “chatarra” o “reparación”.

Además de lo ya mencionado, otros artículos que se subastarán, son: escritorios, sillas de oficina, archivadores, alacenas, mesas de comedor, lavadoras, fabricante de hielo, colchones, estufas, secadora de ropa.