¿Ricardo Monreal se despide de la política? El legislador alista relevo en la Cámara de Diputados

Monreal reiteró su llamado a la ciudadanía a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dirigió el seminario de capacitación “Jóvenes Legislando 2025”. En su discurso, informó sobre su futuro en la Cámara de Diputados y en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señalando que la salida de dichos cargos se encuentra próxima.

Tras haber estado involucrado en controversias recientes, el diputado de Morena afirmó que su ciclo en la Cámara de Diputados está por finalizar. Además, indicó su disposición para dejar el puesto y garantizar una transición adecuada en la representación legislativa.

También remarcó su interés en que la persona que lo releve sea joven con preparación y aptitudes suficientes para desempeñar el cargo de manera efectiva. Monreal hizo hincapié en la necesidad de dar oportunidad a las nuevas generaciones en el Congreso y reafirmó su respaldo a la renovación dentro de su grupo parlamentario.

Monreal apuesta por nuevas generaciones

En la presentación del tercer seminario de capacitación “Jóvenes Legislando 2025”, organizado por la Jucopo, Monreal Ávila subrayó la relevancia de ceder el relevo a las nuevas generaciones para que asuman responsabilidades en la actividad política en la Cámara Baja.

Ante los retos que plantea la relación con Estados Unidos, especialmente en materia arancelaria, señaló la importancia de que los jóvenes cuenten con una visión clara y estén conscientes de las metas nacionales.

Resaltó que la incursión de nuevas generaciones en la política es fundamental para que se actué con honestidad, compromiso social y apego a proyectos que contribuyan al fortalecimiento del país.

“A veces se me cuestiona y se me critica, pero yo sí creo que nosotros ya estamos de salida, yo ya me voy, lo ratifico; por ello, tenemos que entregarles a ustedes la responsabilidad de conducir al país. Y lo que yo sueño es entregársela a las y los mejores”, enfatizó.

Ricardo Monreal, diputado electo, aseguró que cerca de 200 diputados de la coalición han cerrado filas con él para que sea el coordinador en el Congreso (@RicardoMonrealA | Archivo)

Por ese motivo, afirmó que su ciclo en la política está llegando a su fin. En días recientes, el legislador había adelantado que no tiene intención de buscar ningún cargo público en el futuro, postura que reiteró este fin de semana.

Detalló que, tras haber sido diputado federal en cuatro ocasiones, senador en tres periodos y gobernador, considera que ha concluido su etapa en dicho sector.

“Yo digo que sí, ya me voy, lo ratifico, tenemos que entregarles a ustedes la responsabilidad de conducir al país (...) Ya estoy de salida y deseo entregarle esta feta a uno de ustedes, a un joven que nos haga brillar. Vamos república y decirles que es hora de estar unidos”, puntualizó.

En su participación, Monreal manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por su capacidad y liderazgo. Señaló que, ante la situación actual con Estados Unidos, es momento de apoyar su administración y fortalecer su labor al frente del país.

“Es la primer mujer presidenta en 200 años, quien ha dado una muestra de carácter y de firmeza que yo estoy gratamente sorprendido. Me siento muy bien representado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es una mujer enérgica, firme en la defensa de la soberanía, en la defensa de los mexicanos y en la defensa de principios”, apuntó.