Qué hará Israel Vallarta luego de salir del Altiplano

Israel Vallarta fue liberado del Altiplano este viernes 1 de agosto tras ser absuelto. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Luego de permanecer casi 20 años recluido en el Penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, Israel Vallarta Cisneros fue absuelto y puesto en libertad este viernes 1 de agosto en medio de señalamientos de irregularidades en el proceso legal que enfrentó desde su detención en 2005.

Al salir del penal, brindó una conferencia de prensa en la que comentó que desde su detención deseaba que le permitieran dar su versión de los hechos, y a pesar del tiempo que estuvo recluido, aseguró que en el futuro hablará para señalar a personas que estarían involucradas en su caso.

“Gritaba muchos años atrás esto, que ustedes me permitieran ser escuchado, pero el régimen (sic) nunca me lo permitió, me puso miles de pretextos (…) Existen una serie de aberraciones (en el caso), el día que ustedes se enteren, se van a ir de espaldas", comentó.

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad, entre otros. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Los planes de Vallarta tras ser liberado

En entrevista con Infobae México, su esposa Mary Sainz reveló detalles acerca de lo que ambos planean llevar a cabo tras ser finalmente puesto en libertad.

Sainz comentó que el primer plan que tienen es reunirse con sus familiares para convivir y ponerse al tanto de lo que han vivido durante los años que Vallarta permaneció en prisión.

“Pretendemos reunirnos, la familia está buscándolo, quieren abrazarlo y apapacharlo. Venimos llegando de Toluca cansados y desvelados, pero en cuando lleguemos la familia vendrá con nosotros para disfrutar, comer, platicar lo que se tenga platicar”, comentó tras la salida de su esposo.

Además, aseguró que en los próximos días continuarán brindando entrevistas a los medios de comunicación para hablar sobre su caso, esto mientras continúan revisando la resolución de su proceso legal.

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad, entre otros. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Sainz también reafirmó las declaraciones de Vallarta respecto a ser silenciado por las autoridades y detalló que durante sus años en prisión deseaba ser escuchado y dar su versión de los hechos.

“Tantos años estuvo luchando mediante escritos, solicitando que le diera una el derecho de réplica, después de casi veinte años en sentencia y prisión (…) Y pues ahora que los medios están aquí ahogándolo, pues obviamente hay que hablarlo, de tantos años que lo obligaron a callar”, comentó.

Por su parte, durante su salida del Altiplano, Vallarta lamentó que mientras estaba en el penal sus familiares fallecieron, entre ellos sus padres y algunos hermanos.

“Se fue mi madre, se fue mi padre, mi hermano, ya no los voy a poder recuperar. No voy a recuperar el tiempo pasado, pero sí hay otras cosas”, aseguró con voz entrecortada.

Sin embargo, también mostró alegría porque ya es abuelo y planea terminar su carrera en derecho penal.

“Quiero terminar mi carrera de derecho penal y otras más. Hay muchas cosas que quiero”, dijo.

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad, entre otros. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Cabe recordar que la aprehensión de Vallarta se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2005 junto a Florance Cassez, quien en ese entonces era su pareja sentimental, en un operativo realizado en el rancho Las Chinitas del sur de la Ciudad de México que fue transmitido en televisión abierta por el periodista Carlos Loret de Mola.

En febrero de 2006 la periodista Yuli García evidenció diversas inconsistencias del operativo, lo que llevó a descubrir que se trató de un montaje llevado a cabo por las autoridades.

Luego de permanecer recluido por casi 20 años por ser acusado de ser presuntamente el líder de una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco y de no recibir sentencia, Vallarta fue absuelto del proceso judicial en su contra.

Florence Cassez e Israel Vallarta durante su detención en 2005. (Foto: Cuartoscuro)