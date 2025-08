Qué ha dicho Loret de Mola sobre Israel Vallarta, desde su detención hasta el momento

Israel Vallarta Cisneros fue encarcelado en 2005 al haber sido señalado de liderar una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”, además de delitos como secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas exclusivas del Ejército, entre otras cosas, sin embargo tras obtener su libertad el día de hoy, envió un mensaje dirigido al periodista Carlos Loret de Mola. El comunicador tuvo un papel clave en el enjuiciamiento social de Vallarta.

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad, entre otros. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La invitación pública de Israel Vallarta a Carlos Loret de Mola para dialogar de frente hizo eco en redes sociales tras el mensaje donde el exrecluso expresó su deseo de aclarar asuntos pendientes desde la filmación de su detención. “Sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”, dijo Vallarta, remarcando que no sostiene rencor: “no te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso, tú sabes bien por qué saliste de Televisa, y tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente”.

Durante una audiencia judicial del 27 de octubre de 2020, Loret de Mola aceptó un error periodístico al no detectar que la transmisión en la que participó formaba parte de un montaje. No obstante, rechazó de manera categórica haber organizado, colaborado o sido cómplice del mismo operativo. El periodista también señaló durante esa declaración: “He ofrecido disculpas desde hace quince años”, y calificó de “injustos los ataques sistemáticos del presidente López Obrador y sus allegados usando este suceso para desacreditarlo”.

En una posterior comparecencia judicial ocurrida el 12 de julio de 2021, Loret subrayó que los entonces integrantes de su noticiero que lo han señalado como responsable, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, testificaron que ellos tampoco detectaron el montaje en su momento.

Añadió que no existe prueba ni testigo alguno que lo vincule como cómplice o partícipe en el caso y mantuvo su postura de que, aunque asume su error, nunca aceptará ser responsabilizado como artífice o colaborador directo del engaño mediático.

El propio Loret ha sostenido en diversas entrevistas realizadas durante la década de 2000 que desconocía la naturaleza de la detención y fue engañado, igual que otros periodistas presentes. Contrario a esta versión, reportes internos como los de Laura Barranco aseguran que el conductor sí tenía conocimiento previo sobre el montaje, aunque él lo niega de forma persistente.

Por su parte, Israel Vallarta manifestó su disposición para hablar “sin problemas, en tu programa o donde gustes, en el programa de otra persona, si alguien del medio o los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme a mí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, Carlos Loret de Mola, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”.