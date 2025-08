Israel Vallarta manda mensaje a Loret de Mola tras 20 años en el Altiplano: “No te odio”

(Jovanni Pérez/Infobae)

Israel Vallarta, quien este viernes salió de prisión tras casi 20 años de permanecer encerrado sin sentencia, envió un mensaje al periodista Carlos Loret de Mola, quien participó en el montaje que sirvió para meterlo tras las rejas.

En un video que circula en redes sociales, se escucha a Vallarta decir: “Ya nos veremos Carlos, ya platicaremos”.

“No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso, tú sabes bien por qué saliste de Televisa, y tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente, y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”, señaló Vallarta en el video.

También dijo que tuvieron una plática inconclusa, tanto en los momentos en los que estaban haciendo las filmaciones de su detención, que sabía que no fueron al aire, y también las pláticas ante el juez que no concretaron, mismas que le gustaría concretar.

Israel Vallarta Cisneros recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

“Sin problemas, en tu programa o donde gustes, en el programa de otra personas, si alguien del medio o los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme a mí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, Carlos Loret de Mola, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”, concluyó su mensaje.

Cabe señalar que este viernes, Israel Vallarta Cisneros dejó las instalaciones del Penal del Altiplano, en el Estado de México, tras casi 20 años de estar encerrado sin sentencia. Esto, luego de un fallo que le permitió ser absuelto del proceso judicial en su contra, tras ser señalado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro desde diciembre de 2005.

“Antes que nada, a ustedes, a todos su auditorio y el pueblo mexicano, gracias. Gracias porque no creyeron todas las ‘verdades ocultas’ que hicieron creer aquellos gobiernos pasados, y sin hacer ‘politismo’ (sic) ni politiquerías", señaló Vallarta tras salir del Altiplano, ante medios de comunicación.

El periodista Carlos Loret de Mola transmitió en su noticiero matutino la detención de Vallarta en 2005, mismo que fue un montaje orquestado por el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna.