Linet Puente reaparece en medio del luto por su padre y revela que murió junto a ella: “Lo más difícil que he vivido”

La periodista dedica su trabajo y el aniversario del programa a la memoria de su padre (Captura Ventaneando)

“Va por ti, papi”. Con esas palabras, Linet Puente resumió el desafío de regresar a la pantalla de Ventaneando tras la muerte de su padre, Jorge Luis Puente Palazuelos.

La imagen de la periodista frente al espejo, mientras la maquillaban para grabar los promocionales del 30 aniversario del programa, se convirtió en un símbolo de resiliencia y tributo.

En medio del luto, la conductora optó por honrar la memoria de su padre a través de su trabajo, un gesto que conmovió a colegas y seguidores.

La noticia del fallecimiento de Jorge Luis Puente Palazuelos, a los 72 años, sacudió a la audiencia y al equipo de Ventaneando, apenas cinco meses después de la muerte de Daniel Bisogno.

El fallecimiento de Jorge Luis Puente Palazuelos, a los 72 años, conmueve a la audiencia y al equipo de Ventaneando (Foto: @linetpuente, Instagram)

El deceso se confirmó el domingo a través de las redes sociales de TV Azteca y del propio programa, generando una ola de mensajes de apoyo y condolencias para la familia de la presentadora.

Según Ventaneando, la causa fue una neumonía que se complicó tras una influenza, un proceso que mantuvo a la familia unida durante las últimas tres semanas de vida del señor Puente Palazuelos.

Durante la emisión del lunes, Pati Chapoy expresó en nombre del equipo su solidaridad con la conductora: “Lamentamos mucho por lo que estás pasando, Linet. Deseamos que tanto tú, tu mamá, tu hermano y toda la familia pronto encuentren consuelo”.

La propia Linet Puente compartió en entrevista exclusiva para el programa detalles sobre los días finales de su padre:

“Mi hermano, mi mamá y yo estuvimos con él, literal, en su última respiración... Hasta que se fue, estuvimos juntos”.

La causa de la muerte fue una neumonía complicada por influenza, según confirmó Ventaneando (Foto: @linetpuente, Instagram)

La periodista relató que la enfermedad comenzó como una influenza, pero derivó en una neumonía severa. “Fueron tres semanas de luchar, de estar a su lado, de mover, de buscar que sus pulmones estuvieran mejor. Él entró por una influenza que se convirtió en neumonía y eso se complicó muchísimo, sus pulmones estaban muy débiles. No aguantó y se fue, se fue siendo un roble. Lo vamos a extrañar muchísimo”.

El impacto emocional de la pérdida quedó patente en las palabras de la conductora, quien reconoció que la muerte de su padre ha sido la experiencia más dolorosa de su vida.

“Cuando me separé pensé que había vivido uno de los dolores más grandes de mi vida, pero perder a mi padre, sin duda, es lo más difícil que he vivido en toda mi vida”, confesó en Ventaneando.

Además, subrayó el papel fundamental que su padre desempeñó en su vida y en la de su hijo: “Mi papá se convirtió en esa imagen paternal que Noah no tiene”, refiriéndose a la ausencia de la figura paterna para su pequeño.

La periodista se mostró devastada. Crédito: Ventaneando

A pesar del dolor, Linet Puente decidió continuar con sus compromisos profesionales. En sus redes sociales, la periodista agradeció las muestras de apoyo recibidas:

“Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí. Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho pero aquí estoy. De corazón, gracias”. En otra publicación, expresó: “Mi padre ya está descansando en paz, pero mi corazón se quedó partido en mil pedazos. De verdad, gracias”.