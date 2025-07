Ninel Conde lanza canción contra sus haters: “La neta son celos” |Letra

(IG: @ninelconde)

Ninel Conde sorprendió a sus seguidores de redes sociales este 29 de julio con el lanzamiento de una canción muy especial. Se trata nada más ni nada menos que de ‘Zero’, una respuesta musical a sus haters.

El videoclip comienza con una referencia a una entrevista donde fue cuestionada sobre una supuesta aplicación de bótox en su rostro y ella respondió:

“¿Y ustedes cómo saben cuando te pones mucho bótox? ¿Tú sabes cuál es el efecto?“.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La actriz y cantante no mencionó una crítica en especial, pero sí hizo referencia a quienes hablan sobre su cuerpo y aseguró que son celos.

A continuación te compartimos la letra completa del tema:

Zero | Letra

Conde tips pal que critica, agua pa la que se sofoque

Viven hablando de mí, no me sacan de sus bocas

Que si no soy la misma, cero

Que si son cuatro lipos, cero Que si fue demasiado, cero

Cero, cero, cero, cero

Llegó el Bombón, Bombón, Bombón

Ay tanto que me critican

La neta que son los celos

Ay tanto que me critican

Uy la neta que son los celos

Icónica, icónica

Llegó el Bombón asesino, el chisme de boca en boca

Si no te cuidas, te toca, y cuando me ven se sofocan

Muchos hablan sobre mí, la neta me da igual

No me pueden igualar, tampoco me pueden llegar

Tanto que me critican

La neta que son los celos

Y todo el que habla de mí, lo dejo en visto, se le fue el vuelo

Tanto que me critican

La neta que son los celos

Y todo el que habla de mí, lo dejo en visto, se le fue el vuelo

La que puede puede y la que no, queso

Luis Rodríguez (El Guana) y Ninel Conde en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Rutina de skincare de Ninel Conde

En su primera noche en ‘La Casa de los Famosos México’, la actriz impartió una clase a sus compañeros sobre cómo se debe hacer un skincare antes de dormir.

Estos son los pasos que se deben seguir:

Retira el maquillaje con agua micelar Lava con agua y jabón Aplica una ligera capa de ácido hialurónico con la yema de los dedos y da un pequeño masaje Continúa con un suero de vitamina C siguiendo la misma técnica Aplica tu crema de noche preferida Termina con una crema especial para el contorno de ojos

La actriz hizo hincapié en que todos los productos no solo se deben aplicar en el rostro, también en el cuello y en el pecho.