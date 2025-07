Examen de admisión UNAM 2025: quiénes son los aspirantes que lograron el puntaje perfecto

Cuatro aspirantes respondieron correctamente los 120 reactivos (Cuartoscuro)

El inicio del ciclo escolar 2025 - 2026 está próximo y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya dio a conocer la lista de las y los aspirantes aceptados. Dentro del amplio grupo destacó el nombre de cuatro personas que lograron obtener un puntaje perfecto para ingresar dos facultades en la Ciudad Universitaria.

Año con año, miles de estudiantes de toda la República hacen un intento por hacerse de un lugar en la casa de estudios más reconocida de México. No obstante, han sido pocos quienes logran superar la compleja prueba al acertar en cada una de las preguntas implementadas en el examen.

Para el caso del ciclo escolar 2025 - 2026, la UNAM reconoció públicamente a cuatro aspirantes que no fallaron en ninguna de las preguntas. Cabe recordar que el examen de admisión esta compuesto por 120 reactivos, los cuales se encuentran distribuidos en nueve diferentes áreas del conocimiento.

Más de 19 mil aspirantes lograron acceder a la UNAM por medio de examen de admisión (Pexels)

¿Quiénes son los aspirantes que lograron el puntaje perfecto en el examen de admisión UNAM 2025?

A través de un comunicado oficial, la UNAM confirmó que 19 mil 554 alumnas y alumnos lograron obtener un lugar para el ciclo escolar 2025 - 2026 a través del examen. Del total, solo Lizette Jacqueline Cruz Gómez, Bruno García Gómez, Sofía Pérez Gordillo y Daniela Villalobos Camacho consiguieron el puntaje perfecto.

“Este logro es producto de la disciplina, constancia y sesiones de estudio, subrayaron Lizette Jacqueline Cruz Gómez y Bruno García Gómez, quienes asistirán a la Facultad de Ingeniería. Anna Sofía Pérez Gordillo y Daniela Villalobos Camacho estudiarán en la Facultad de Medicina e instaron a las y los jóvenes a nunca rendirse; para ellas, la disciplina y constancia fue la base para alcanzar los sueños“, expresaron en un comunicado.

Anna Sofía Pérez Gordillo, originaria de Ecatepec de Morelos, Estado de México, reconoció que tenía el anhelo de obtener una calificación perfecta en el examen de admisión durante su tercer intento, aunque no imaginó poder lograrlo.

Aspirante de Ecatepec logra puntaje perfecto (FB/AdmisionaUNAM)

“Hubo de todo. Algunos miembros de mi familia sí dudaban y me lo hacían saber, pero también tuve mucho apoyo de parte de mi abuelita, mi papá, mi hermano, y hasta de los papás de mi novio, que creían en mí y fue algo que me ayudó mucho“, dijo en entrevista con Infobae México.

La disciplina y la convicción de no rendirse resultaron decisivas para alcanzar el objetivo. Bruno García Gómez, quien estudiará Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería, atribuyó su éxito al esfuerzo y a las sesiones de estudio. Destacó que la UNAM es una de las pocas instituciones en México que ofrecen esa licenciatura, lo que incrementó su motivación.

La historia de Lizette Jacqueline Cruz Gómez, originaria de Ocosingo, Chiapas, también está marcada por la perseverancia. Su ingreso a la Facultad de Ingeniería representa no solo un logro personal, sino también un motivo de orgullo para su familia. “Me pone feliz porque todos mis esfuerzos valieron la pena, no por el puntaje, sino porque me esforcé mucho y haber sido admitida demuestra que valió la pena”, expresó.

El caso de Daniela Villalobos Camacho destaca por ser la primera de su familia en ingresar a la UNAM. Al igual que Anna Sofía, estudiará en la Facultad de Medicina. Ambas comparten la satisfacción de haber alcanzado una meta largamente anhelada y de abrir camino para futuras generaciones en sus familias.