La Casa de los Famosos México 3: el número exacto de cámaras y micrófonos que habrá en la nueva temporada | Entrevista con Rosa María Noguerón

En La Casa de los Famosos México, los ojos nunca se cierran y los oídos no descansan. Si el reality se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, no sólo es por el elenco de famosos, ni por los conflictos que surgen entre ellos.

El verdadero protagonista es el sistema de vigilancia que lo hace posible: un despliegue de cámaras y micrófonos que todo lo ve y todo lo escucha.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. Crédito: José Luis Cruz/ Infobae México.

¿Cuántas cámaras y micrófonos habrá en La Casa de los Famosos México 3?

En entrevista con INFOBAE MÉXICO Rosa María Noguerón, productora del programa, declaró la importancia de este sistema de vigilancia.

“Queremos que el público escuche hasta al que hable bajito en un rincón”. Por eso, esta tercera temporada mantiene el sistema con más de 64 cámaras y 73 micrófonos instalados en cada punto estratégico de la casa.

La mezcla de cámaras con operadores escondidos tras cristales y dispositivos automáticos que se mueven solos permite seguir cada conversación, cada gesto y cada mirada. No hay espacio libre de vigilancia, y eso ha sido clave para que el público conecte con lo que ocurre dentro.

El reality donde nadie puede esconderse

En el mundo del entretenimiento en donde todo pasa por filtros y ediciones, este programa se sostiene por una promesa simple pero poderosa: mostrar a las personas tal como son. ¿Cómo se logra eso? Grabando absolutamente todo, sin cortes ni zonas ciegas. Por eso, cada temporada se refuerza la tecnología de audio y video, buscando que ningún detalle se escape.

“El año pasado sumamos 50 micrófonos para poder escuchar hasta el que hablara con la voz más bajita, trataban de contar algo que no quisiera que lo escuchara nadie, ¿no?“.

El éxito está en los detalles

A diferencia de otros formatos, aquí no hay espacios reservados ni privacidad. Los participantes no tienen dónde ocultarse, y eso cambia por completo su comportamiento. Algunos se sueltan, otros se apagan, pero todos muestran algo que afuera no se ve.

“Cuando salen, muchos dicen que olvidaron que había cámaras y pues se quedan completamente vulnerables”, cuenta la productora. Esa es la señal de que el formato funciona: la tecnología está tan bien integrada, que los habitantes dejan de sentirla.

Una casa pensada para ser vista y escuchada

Además del equipo técnico, toda la estructura de la casa fue renovada. Se rediseñaron habitaciones, salas y pasillos para que el registro visual y sonoro sea más claro. Galilea Montijo, parte del equipo de conducción, lo confirmó: “Todo está listo para que esta nueva historia fluya desde el primer minuto”.

Los nuevos habitantes ya están listos

Este domingo, el público verá entrar a Facundo, Olivia Collins, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Shiki, Mariana Botas, Guana, Ninel Conde y Elaine Haro.

Algunos buscarán fama, otros redención. Pero todos deberán enfrentarse a lo mismo: una casa sin secretos, donde cada palabra queda grabada.

