¿Werevertumorro y el Escorpión Dorado le hicieron fraude a Tania Rincón? La conductora habría perdido hasta 1 mdp

Tania Rincón fue la primera mujer presidenta en llevar a su equipo al campeonato. (Jesús Avilés / Infobae México)

Entre peleas, rumores y audios, Álex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de manera personal y profesional. A estos problemas se suma uno nuevo que, además, involucra a su hermano, Werevertumorro, y un presunto fraude de un millón de pesos contra la conductora Tania Rincón.

El famoso trío se ha caracterizado por llevar su amistad a los negocios luego de que se instaurara la multi conocida Kings League Américas, una liga de fútbol 7 que fue creada por el exfutbolista Gerard Piqué en Barcelona, España, y que ha tenido tanto éxito que se ha extendido alrededor del mundo.

Dentro de la división de nuestro continente se pueden encontrar a exjugadores, streamers, influencers, creadores de contenido, entre otros, que han decidido llevar su pasión por el fútbol más lejos y participar en torneos internacionales. No obstante, parece que no para todos ha sido un buen negocio.

El dueto se ha caracterizado por su gusto por el fútbol. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

¿Hubo fraude por parte de los Montiel?

En México, el español Marc Crosas y Miguel Layún, exjugador del América, fungen como directores generales de la liga. Mientras que el Escorpión y Werever son los presidentes de Peluche Caligari, uno de los equipos más queridos por los fanáticos de este deportes.

Habría sido en este proyecto donde, en noviembre del 2024 invitaron a Tania Rincón a formar parte de la plantilla de famosos que inaugurarían la Queens League, versión femenina de este formato y que ha ido en ascenso.

Tras su inclusión, el equipo logró consagrarse como el mejor de esa temporada, pero de manera inesperada la michoacana decidió abandonar al club en enero del 2025, solo dos meses después de su incursión. De manera oficial, Tania destacó que tenía muchos compromisos laborales, por lo que le sería imposible continuar, sin embargo, se habla de que habría sido un problema mayor el que la alejó de la Queens League.

De acuerdo con palabras de la reportera Inés Moreno, en su canal de YouTube, problemas financieros tendrían al trío en disputa: “esta persona que me cuenta, formaba parte de este grupo de chicas, y pues parece que Tania Rincón invirtió casi un millón de pesos en esto, al ser presidenta”.

Tania Rincón es conocida por su pasión por los deportes y su incursión en TUDN. (Crédito: @taniarin)

“Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón. No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal, a pesar de que pues no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel”, agregó la periodista.

Del mismo modo, Moreno destaca que este problema habría quedado enterrado gracias a que Tania Rincón decidió no generar mayor escándalo sobre la problemática, a tal punto que “se resignó a perder ese dinero”.

Mientras tanto, la versión oficial de la conductora destacó que, desde su punto de vista, es necesario que un equipo de fútbol cuente con una presidenta que esté involucrada al 100%, por lo que su carrera se interponía en los intereses de las jugadoras y de la propia institución.