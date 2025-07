Una madre reparará el pasado roto de un niño, así es la serie Juegos Interrumpidos, protagonizada por Silvia Navarro l Entrevista

La serie aborda temas interesantes para el público - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Si eres de los que les gustan las series que reflejan historias fuertes de la realidad actual, Juegos interrumpidos tiene que estar en tu lista. Esta producción de Televisa, protagonizada por Silvia Navarro, toca un tema tan delicado como urgente: las adopciones ilegales de menores.

La historia se centra en una madre adoptiva que descubre que su hijo fue entregado fuera de la ley y, movida por el amor, decide buscar a la madre biológica del niño.

La serie se puede ver por Las Estrellas. (ViX)

Ficción con conciencia

El productor Carlos Moreno es el responsable de esta historia. Aunque su trayectoria está marcada por las telenovelas, en esta ocasión se aventuró al formato de serie, con un tono más realista y directo.

“Es un tema que no se había tocado, que es un tema que nos agravia a todos. Yo creo que a todo el mundo le duele pues este fenómeno tan espantoso que sucede. Contamos un cuento, sí, pero está lleno de verdad y de respeto para quienes han vivido algo así”, explicó en entrevista con INFOBAE MÉXICO.

El proyecto surgió a partir de una idea original de Socorro González, quien buscaba mostrar los efectos que puede tener una adopción ilegal no solo en los niños, sino en las familias completas. Moreno aceptó el reto de inmediato.

Luis Felipe Tovar (ViX)

Esta serie también habla de trata de personas, alcoholismo y de los silencios que muchas veces rodean estos temas. Para lograr un enfoque serio, la producción se apoyó en asesores, fundaciones como Save the Children y expertos en distintas áreas. Incluso se incorporó el uso del idioma zapoteco, que fue trabajado con el apoyo de maestros especializados para representar correctamente a una comunidad indígena.

“Yo hago ficción. Sí. La coyuntura que está fuera de la de la ficción no la toco yo. Yo me dedico a mi a mi ficción. Contamos un cuento, por supuesto. que está influenciado por todo lo que está pasando afuera, pero no me salgo de mi cuento y creo que hicimos un cuento muy duro, muy doloroso y lleno de amor”, agregó Moreno.

(Especial)

Un elenco que respalda la historia

La serie cuenta con un reparto de primer nivel: Silvia Navarro, David Chocarro, Jorge Salinas, Irán Castillo, Luis Felipe Tobar y Vanessa Bauche. El enfoque fue reunir actores que no solo tuvieran experiencia, sino también sensibilidad para abordar este tipo de personajes.

“Todos entendieron desde el principio que esta historia requería entrega y mucho respeto”, dijo el productor.

Música con intención

La parte musical estuvo a cargo de Gustavo Farías, quien también conectó el proyecto con Alexander Acha, autor del tema principal. La canción acompaña emocionalmente la historia y refuerza el mensaje que busca dejar la serie.

Más de 100 personas trabajaron en la realización, todas del equipo de Televisa San Ángel. Moreno lo resalta como parte esencial del éxito del proyecto.

¿Dónde verla?

La serie se transmite todos los sábados con dos capítulos por noche, en punto de las 21:00 horas, y forma parte de una apuesta diferente por parte de Televisa, que por aborda este tipo de temas con un tratamiento serio y alejado del melodrama tradicional.

(Juegos Interrumpidos / ViX)