Superman de James Gunn aterriza en cines mexicanos: cuántas escenas post créditos tiene y qué significan

Superman y Krypto. (Warner Bros. Pictures)

Superman está de regreso en la pantalla grande, tras una temporada turbulenta de adaptaciones, spin-offs, cameos y demás representaciones cinematográficas ampliamente criticadas por más de una década. Sin embargo, en esta ocasión el kryptoniano vuelve bajo la capa del cineasta James Gunn, y lo hace con grandes alturas y un brillo superheroico inesperado que hace tiempo no se veía en el cine de cómics.

Superman se estrena en los cines mexicanos a partir del próximo miércoles 9 de julio en horarios selectos por la tarde noche. Pero será a partir del jueves 10 cuando la película se proyecte durante todo el día en -probablemente- casi todas las salas de cine disponibles en la república mexicana.

Superman de James Gunn regresa a la pantalla grande. (Warner Bros. Pictures)

Infobae México ya tuvo oportunidad de ver la esperada cinta de James Gunn y puede confirmar que el cineasta logró trasladar el mito de Superman a nuestra realidad actual, tan polarizada y enmarcada por conflictos geopolíticos constantes. Su película tiene mucha más profundidad de la que es notorio a primera vista. Pareciera un comentario sobre la crisis por la que atraviesa la humanidad y lo necesario que se percibe el recuperar ciertos aspectos como la bondad y la colaboración.

El cineasta ya comentó en entrevistas que su representación del superhéroe se acerca a la de un migrante: "Superman es la historia de Estados Unidos. Un inmigrante que vino de otros lugares y pobló el país. Para mí es sobre todo una historia que dice que la bondad humana básica es un valor y algo que hemos perdido".

¿Cuántas escenas post créditos tiene Superman?

David Corenswet como Clark Kent / Superman. (Warner Bros. Pictures)

Son bastantes fanáticos del cine de superhéroes, así como seguidores fieles de Superman, los que se preguntan constantemente en redes sociales si la película contiene escenas después de los créditos y cuántas.

Superman de James Gunn tiene dos escenas post créditos. La primera de ellas se encuentra poco después de los títulos iniciales y la segunda aparece justo al final de todas las menciones, antes de que el espectador pueda vislumbrar el logo de las diversas compañías productoras.

Si no has visto la película, a partir de este punto puedes dejar de leer ya que se explicará el significado de ambos momentos, así como ciertos detalles del argumento del filme. SPOILERS a continuación.

Superman de James Gunn. (Warner Bros. Pictures)

La primera escena post créditos es un pequeño fragmento de apenas unos segundos en donde podemos observar a Superman (David Corenswet) con Krypto, el adorable perrito con poderes, en lo que parece la superficie de la Luna. El superhéroe está de espaldas a la cámara mientras abraza al canino y su cabeza descansa en su hombro. Al fondo de ellos se encuentra el planeta Tierra.

Si bien, esta secuencia tiene apenas unos segundos de duración y no revela ningún dato interesante de la trama, siempre es bienvenido ver a Superman y Krypto compartir un momento de ternura.

Por su parte, la segunda escena post créditos contiene más sustancia e incluso genera debate alrededor de su significado. Tras la grieta entre dimensiones creada por Lex Luthor (Nicholas Hoult) en Metrópolis, es gracias a Mr. Terrific (Edi Gathegi) que ésta se cierra y se une la ciudad de nueva cuenta.

Krypto en Superman de James Gunn. (Warner Bros. Pictures)

Sin embargo, en la secuencia final después de los créditos se revela que tanto Mr. Terrific como Superman observan con detenimiento el resultado de la grieta en un edificio de la ciudad.

El héroe de la capa señala con el dedo que la unión entre ambas mitades es un tanto imperfecta y Terrific se marcha ofendido tras el comentario sobre el resultado de su labor.

Superman y Lois Lane. (Warner Bros. Pictures)

La escena termina y no brinda más detalles, pero es un evidente comentario que señala que la realidad ya fue rasgada, para dar paso a otros mundos y que su cierre no fue definitivo. Es decir, Superman es el inicio de una nueva franquicia cinematográfica interconectada.

Lo anterior es información ya conocida. Superman de James Gunn será la primera cinta del nuevo universo de DC cuyo primer episodio (fase) lleva por nombre Gods and Monsters. Tras la cinta de Gunn se espera el estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), The Brave and the Bold (cinta de Batman), y Lanterns.