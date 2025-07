Anahí explota contra las duras burlas por cómo luce su rostro; RBD le contesta a sus haters: “Hermanas criticonas” (Fotos. Instagram/@anahi)

“¿Por qué se hacen tantas operaciones?”, “¿Las cirugías no son para mejorar?”, “Dios mío, ¿Qué te hiciste en la cara?”, “Su cara se ve rara”. Estas frases, escritas por usuarios en redes sociales, se convirtieron en una nueva polémica para Anahí tras una reciente publicación en Instagram.

La imagen generó inquietud entre sus detractores o mejor conocidos como haters, quienes no tardaron en comentar el presunto cambio en el rostro de la artista. En medio de un momento familiar que la cantante describió con un “Gracias Vida”, la atención se desvió hacia su apariencia, eclipsando la intención original de la publicación.

La fotografía muestra a Anahí junto a sus hijos, Manuel y Emiliano, en la playa. La artista aparece sonriente, disfrutando de la compañía de sus dos hijos, quienes ya han crecido notablemente y, según la imagen, se muestran especialmente divertidos. La escena, que pretendía capturar un instante de felicidad y unión familiar, terminó por convertirse en el centro de un debate sobre la transformación física de la exintegrante de RBD.

Sin embargo, la querida cantante quien además, y pese a las criticas, es considerada una de las mujeres más bellas de México, no tardó en responderles con un peculiar sentido del humor que demostró que toda critica ‘se le escurre’:

Pese a las críticas, la querida cantante mexicana es considerada una de las mujeres más bellas de México (Instagram)

“¡Cuidado! El video puede asustar a todos con mis ojos horribles - diabólicos ! Hermanas criticonas …. Se llama Bótox y se cae más rápido de lo que quisiera. ahhhhh…. Pero ya crecerán. Y allá nos vemos!“, le respondió Anahí a sus haters volviéndose aún más viral la publicación en redes sociales.

Entre las posibles explicaciones que circularon en los comentarios, algunos usuarios sugirieron que el efecto visual podría deberse al diseño de las cejas o a la calidad de la imagen. Otros, en cambio, atribuyeron el cambio a posibles operaciones y retoques estéticos, lo que alimentó la especulación sobre intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, la popstar mexicana le hizo frente a todo señalamiento demostrando una vez más que su gran carrera internacional le ha dejado lecciones de no tomar ninguna critica enserio y responder con humor a todo señalamiento de un físico ajeno.

(Fotos: Instagram/@anahi)

Pedro Damián se reunirá con Anahí tras fuerte fractura en RBD

Sobre tener contacto con alguno de los integrantes de RBD, el querido productor Pedro Damián aseguró que de forma muy cercana verá a Anahí, quien además de ser una de las estrellas más importantes que el director hizo deslumbrar, ha sido la más cercana y fiel a él tras el fin del proyecto en Televisa.

“Estoy en contacto con Anahí y vamos a estar platicando esta semana. No es que tenga un mensaje particular, lo único que le puedo decir e que la quiero, como lo he hecho desde que la conocí a sus 7 años”, expresó el padre de Roberta Damián.