Pedro Damián, creador de RBD, lanza ‘regaño’ a los integrantes tras fuertes peleas entre ellos

A dos décadas del inicio del fenómeno musical en español que revolucionó a América Latina, países europeos como España o Rumanía y Estados Unidos, ahora RBD se encuentra en un momento delicado de su historia, pues su rencuentro, sin Poncho Herrera, en el año 2023 con la gira Soy Rebelde Tour dejó un notable distanciamiento entre sus integrantes e incluso señalamientos de un fraude millonario donde incluso señalaron a quien fue su manager, Guillermo Rosas.

Tras ello, Pedro Damián, creador de la banda y productor de la telenovela Rebelde -para Televisa en el 2004- habla por primera vez del notable y mediático distanciamiento que existe entre Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, mandando un posible regaño a los cantantes pero también una esperanza a sus fans.

“Es una fractura donde sé que se va a volver a pegar el hueso. Eso es lo que te puedo decir porque son seres sensibles, seres que se aman y quieren porque han logrado tener una amistad desde muy chiquitos, tenían entre 16 y 18 años. Han vivido toda una etapa juntos, trabajamos 5 años intensamente, nos sentamos a platicar cosas personales, cosas de la familia que dolían, de las parejas, había situaciones que todos compartimos”, inició ante diversos medios de comunicación el pasado martes 17 de junio en la Ciudad de México.

Pese a que tiene fe de qué de forma personal los integrantes lograrán superar sus diferencias, también habló sobre el poder que tiene el dinero en la vida de las estrellas.

“El dinero es la historia que más hemos comprado. Los seres humanos pensamos que el dinero es lo que vale, que es lo que importa, pero lo que más importa es tu trabajo, energía, fuerza, amor y no la narrativa”.

Sobre tener contacto con alguno de los integrantes de RBD, el querido productor Pedro Damián aseguró que de forma muy cercana verá a Anahí, quien además de ser una de las estrellas más importantes que el director hizo deslumbrar, ha sido la más cercana y fiel a él tras el fin del proyecto en Televisa.

“Estoy en contacto con Anahí y vamos a estar platicando esta semana. No es que tenga un mensaje particular, lo único que le puedo decir e que la quiero, como lo he hecho desde que la conocí a sus 7 años”, expresó el padre de Roberta Damián.

Sobre poder ver juntos a los integrantes de RBD, Pedro Damián lo ve más que posible, aunque ya no tal vez en un escenario.

“Sí los veo juntos, haciendo gira no lo sé. Juntos emocionalmente pienso que sí, juntos a nivel profesional es una decisión que tendrán que tomar ello, pero la parte emocional que es la que se debe sanar sí“, finalizó Pedro Damián.