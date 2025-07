¿Cómo empezó Teresa Ferrer en el cine para adultos?

(Zurisaddai González/Infobae)

El fallecimiento de Teresa Ferrer, actriz mexicana de cine para adultos, a los 39 años ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas.

Más allá del dolor por su partida, su historia de vida ha captado la atención por la honestidad con la que siempre habló sobre su ingreso al cine para adultos y las razones que la llevaron a encontrar ahí un espacio de expresión y sustento.

Originaria de Hidalgo, Teresa Ferrer —cuyo nombre real era Grecia Indra Martínez Gutiérrez— comenzó su carrera como edecán y escort antes de dar el salto a la industria del entretenimiento para adultos.

Así fue como Teresa Ferrer empezó en el cine para adultos

En una entrevista ofrecida en 2022 al medio Mira Hidalgo, Ferrer habló con apertura sobre su camino hacia el cine para adultos. Explicó que su primer acercamiento vino desde su trabajo como escort:

“Entré porque yo veía porno por mi trabajo de escort, entraba al hotel y ponía esas películas, ni modo que les pusiera las caricaturas o la comedia, me iban a decir de: ‘¿a qué venimos?’. Era para que visualmente se motivaran y me facilitara mi trabajo y tuvieran alguna erección los caballeros”.

Durante ese proceso, comenzó a admirar a quienes ya trabajaban en el medio:

“Hay que reconocer chicas y chicos muy guapos y dije: ‘¿por qué no?’”.

Sin embargo, su ingreso no fue inmediato. Un episodio difícil marcó el punto de quiebre: videos íntimos que grabó con una pareja fueron filtrados sin su consentimiento:

“Yo desde chica veía porno, pero la circunstancia con un novio se dio de que éramos pareja, un día él perdió el teléfono y los videos se subieron a grupos de WhatsApp aquí en Pachuca y entonces eso me afectó un poquito porque no fue con mi consentimiento”.

También compartió que tuvo dudas por su familia y el “qué dirán”, pero una experiencia personal la llevó a decidirse:

“Después dije: vida solo hay una y lo aprendí porque yo perdí a una pareja hace un tiempo. Él me enseñó a vivir el presente, a disfrutar de la vida, ahorita estamos y mañana no sé”.

Ferrer no se consideraba una mujer perfecta, pero abrazó su autenticidad:

“Considero que no tengo un cuerpazo, tengo estría porque soy mamá, pero si me dieron la oportunidad dije: ‘¿por qué no? Nadie es perfecto’. No me sentía insegura, yo creo que viene todo desde la educación, yo creo que antes Adán y Eva estaban desnudos y no se veían con morbo”.

Para ella, el trabajo significaba también una forma de apoyar a sus seres queridos:

“Esto me ha ayudado a sacar a mi familia adelante, que no les falte nada, que mis hijos estén bien, que mis padres tengan sus medicamentos. Lo hago con mucho amor, porque ellos también lo hicieron por mí”.

¿Qué le pasó a Teresa Ferrer?

De acuerdo con la revista jurídica y política Plétora Lex, Teresa Ferrer habría sido hospitalizada el 1 de junio en el Hospital General de Pachuca, aparentemente por una neumonía atípica. Su estado de salud se agravó rápidamente y fue ingresada a terapia intensiva.

Durante su estancia, habría promovido un juicio de amparo (1368/2025) ante el Juzgado Cuarto de Distrito, argumentando que el hospital no podía suministrarle ciertos medicamentos que requería y que ella no tenía recursos económicos para adquirirlos por su cuenta.

El actuario judicial que presuntamente acudió al hospital habría confirmado que Ferrer se encontraba sedada, intubada y con otros diagnósticos adicionales.