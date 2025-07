Cuánto ganaba Teresa Ferrer, la actriz de cine para adultos que murió a los 39 años

(Zurisaddai González/Infobae)

El fallecimiento de Teresa Ferrer, reconocida actriz de cine para adultos originaria de Hidalgo, ha conmocionado a seguidores y compañeros del medio.

Más allá del impacto emocional, su historia ha encendido una reflexión sobre las condiciones laborales en la industria del entretenimiento para adultos, así como la precariedad del sistema de salud público en México.

Ferrer, cuyo nombre real era Grecia Indra Martínez Gutiérrez, murió a los 39 años el pasado 2 de julio de 2025.

(IG: @teresaferreroficial)

Confirman la muerte de Teresa Ferrer

La noticia fue confirmada por colegas y la productora SexMex, quien colocó en su cuenta de X:

“Gracias por haber sido esa persona atenta, amable, cariñosa y risueña. Siempre te recordaremos y te llevaremos dentro de nuestros corazones Teresita. Descansa en Paz”.

Asimismo, Fernando Draco, director de dicho sitio de contenido explícito posteó.

“Descanse en paz Teresa Ferrer, una gran mujer y excelente ser humano. Siempre recordaremos su calidez como persona, su gran actitud ante cualquier situación y tantas otras cualidades como persona y como artista. Deja un gran legado y un imborrable hermoso recuerdo como amiga para todo el equipo de Sexmex.

Quién fue Teresa Ferrer, la actriz mexicana de cine para adultos que falleció (Foto: Instagram/@teresaferreroficial1)

¿Cuánto ganaba Teresa Ferrer?

En una entrevista concedida en 2022 al medio Mira Hidalgo, Teresa Ferrer habló abiertamente sobre sus ingresos tanto en el cine para adultos como en su trabajo previo como escort. La actriz detalló:

“¿Cuánto cobro por hacer una película? Varía, no pagan mucho, una película anal son 15 mil pesos. Yo como escort ganaba un poco más pero aquí te repito, yo entré al porno porque buscaba otro tipo de cuidado, porque de score sí tienes relaciones sexuales pero tienes un riesgo, pero con porno nos cuidan”.

(Captura de pantalla)

También explicó que el trabajo como escort en Pachuca rondaba los 3 mil 500 pesos por hora, aunque el servicio no siempre implicaba relaciones sexuales:

“Trabajo por hora, que me invites a comer, vayamos por un café, que te acompañe a la fiesta, que te dé un masaje. Depende, todos los clientes son diferentes, algunos me contratan para comer, alguna charreada, no siempre es sexo, es pasar un buen rato, convivir con los clientes y luego de clientes pasan a ser tus amigos”.

Estas declaraciones revelan la realidad económica de muchas mujeres en esta industria, donde la exposición pública no siempre se traduce en estabilidad financiera. En el caso de Teresa, su paso por el cine para adultos fue una búsqueda de seguridad y dignidad profesional más allá del estigma.

Teresa Ferrer, actriz mexicana de cine para adulto. (Instagram: teresaferrerlovers)

¿Qué le pasó a Teresa Ferrer?

De acuerdo con la revista jurídica y política Plétora Lex, la actriz fue hospitalizada el 1 de junio en el Hospital General de Pachuca, donde aparentemente fue diagnosticada con neumonía atípica.

Su estado de salud rápidamente se agravó, por lo que fue trasladada a terapia intensiva.

Durante su hospitalización, Teresa habría solicitado un amparo judicial para acceder a medicamentos, pues el hospital supuestamente le recetó algunos que no le podía proporcionar y ella no tenía dinero para comprarlos fuera.

Aparentemente, un actuario judicial visitó el hospital y confirmó que Ferrer se encontraba intubada y sedada, con diagnósticos adicionales además de la neumonía.

(Instagram: teresaferrerlovers)

“En el juicio de amparo 1368/2025 promovido ante el Juzgado Cuarto de Distrito del PJF, la jueza ya había advertido que la prolongación en el tiempo de los actos reclamados sobre la atención médica, haría físicamente imposible restituirle a la paciente el goce del derecho de salud”, se lee.

Si bien las autoridades habrían señalado al hospital que presuntamente tenían que brindarle una atención correcta e integral a Ferrer, pues en caso de lo contrario podría existir una ‘vulneración del derecho a la vida’, la actriz falleció.