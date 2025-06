Victoria Ruffo reacciona a la pérdida de peso de Maribel Guardia tras pleito legal con Imelda Tuñón

Victoria Ruffo habló de la notoria pérdida de peso de Maribel Guardia. (Foto: Instagram)

Victoria Ruffo fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México tras ausentarse de la obra “Las Leonas” por problemas de salud relacionados con las vías respiratorias.

Sin embargo, otro de los temas que abordó en su encuentro con la prensa fue la notoria pérdida de peso de Maribel Guardia, quien desde hace meses tiene un pleito legal con Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa.

De acuerdo con la protagonista de melodramas como “La Madrastra” y “Corona de lágrimas”, ha tenido la oportunidad de convivir con la presentadora costarricense y le ha externado su preocupación al verla tan “delgadita”.

“He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come”, compartió.

Victoria Ruffo está preoucpada por la pérdida de peso de Maribel Guardia. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque no reveló más detalles sobre la salud de la actriz de “Lagunilla mi barrio”, dijo entender la razón de su cambio físico tras todo lo que ha vivido con la viuda de su hijo y su nieto José Julián, de quien está separada actualmente.

“Es entendible. Todo lo que ha pasado, afecta al cuerpo, a la mente, pero es una mujer valiosa, muy fuerte y siempre va a salir adelante”, señaló.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre Imelda Tuñón, ya que su hijo José Eduardo Derbez era muy cercano al fallecido Julián Figueroa, aseguró que no conoce a la joven actriz y no puede opinar al respecto.

“A Imelda yo no la conozco. Conozco a Maribel y es íntegra, es honesta, es una mujer maravillosa, muy buena”, sentenció.

Maribel Guardia habría perdido la custodía definitiva de su nieto Josér Julián

(Instagram: captura de pantalla)

El futuro de José Julián, hijo de Julián Figueroa, ha ocupado la atención mediática tras las recientes afirmaciones de Imelda Tuñón sobre la custodia.

De acuerdo con “Ventaneando”, la joven actriz de “La Sirenita” asegura que tiene la custodia total y ya no podrá revertirse con ningún intento legal de la familia de Maribel Guardia.

“Yo vi que uno de los abogados que trabajan con ella había dicho que era provisional, pero no, no es provisional, ya es definitiva“, explicó para varios medios de comunicación.

(IG: @julian_f.f)

Sin embargo, planteó la posibilidad de una convivencia entre el menor y la abuela, pero aseguró que deberá ser en espacios supervisados, pues ya no existe la misma confianza.

“Considero que lo adecuado es que la convivencia se realice en un centro especializado, no en el entorno doméstico anterior”, agregó.