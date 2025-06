MUBI Fest regresa a CDMX más grande y con más películas: fecha, sede, títulos y cómo comprar boletos

MUBI FEST Ciudad de México 2025. (Cortesía: MUBI)

La Ciudad de México se prepara para recibir la tercera edición del MUBI Fest, el festival internacional que rinde homenaje al cine en todas sus vertientes, organizado por la famosa plataforma streaming enfocada en el acervo cinematográfico de culto.

En esta ocasión la Cineteca Nacional será el epicentro del evento, del 4 al 6 de julio del 2015. Durante todo un fin de semana El MUBI Fest 2025 ofrecerá una cuidada programación con más de 20 películas, proyecciones al aire libre y una instalación inspirada en el universo de Twin Peaks, del mítico director David Lynch.

Esta edición es parte de una expansión global del festival, que tendrá lugar en 10 ciudades como Chicago, Roma, Berlín, París, Buenos Aires y Santiago entre abril y noviembre. La CDMX será la segunda parada de este recorrido, consolidándose como una de las sedes clave de la celebración cinematográfica.

¿Qué películas habrá en el festival?

Amores Perros. (Cortesía: MUBI)

El MUBI Fest llega este año con una oferta única: cinco estrenos provenientes del Festival de Cannes 2025, cintas que serán proyectadas por primera vez en el país antes de su estreno oficial en cines y en la plataforma. Entre los títulos destacan It Was Just an Accident, de Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro; Sentimental Value, de Joachim Trier, merecedora del Gran Premio del Jurado; y El Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, cinta que obtuvo los galardones a Mejor Dirección y Mejor Actor en el prestigioso festival francés.

Además de estos títulos recientes, el festival busca conectar a las audiencias locales con clásicos del séptimo arte en versiones restauradas. Películas icónicas como Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, que celebra su 20.° aniversario con una edición en 4K; El, de Luis Buñuel; The Dreamers, de Bernardo Bertolucci; Querelle, de Rainer Werner Fassbinder; y las revolucionarias obras de anime Akira y Ghost in the Shell, también forman parte de la programación especial.

It was just an accident. (Cortesía: MUBI)

El evento contará con una curaduría minuciosa que mezcla lo mejor del cine reciente con clásicos esenciales. El viernes 4 de julio, los asistentes podrán disfrutar de títulos como Ghost in the Shell, Amores Perros y El Agente Secreto, este último presentándose en la aclamada sección de estrenos de Cannes 2025. También se proyectará el episodio 1 de Twin Peaks al aire libre.

El sábado 5 de julio será el turno de Querelle y Blue Velvet, además de Sentimental Value y It Was Just an Accident, ambos premiados en Cannes. En una proyección especial al aire libre, se presentarán los episodios 1 y 2 de Twin Peaks.

El domingo 6 de julio cerrará con una jornada imperdible que incluye The Dreamers, restaurada en 4K; Alpha, de Julia Ducournau; y Rodrigo D: No Futuro, de Víctor Gaviria, junto a una última función al aire libre de Akira, la obra maestra del cyberpunk animado.

Sentimental Value. (Cortesía: MUBI)

A continuación la lista completa de películas:

Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991)

El agente secreto (Kleber Mendonça Filho, 2025)

Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995)

Amores perros (Alejandro G. Iñárritu, 2000)

Silvia Prieto (Martín Rejtman, 1999)

Here and Elsewhere (Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, Groupe Dziga Vertov, Anne-Marie Miéville, 1976)

La chica de la aguja (Magnus von Horn, 2024)

Pusher I (Nicolas Winding Refn, 1996)

Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982)

Sentimental Value (Joachim Trier, 2025)

Blue Velvet (David Lynch, 1986)

It Was Just an Accident (Jafar Panahi, 2025)

El color de la granada (Sergei Parajanov, 1969)

Él (Luis Buñuel, 1953)

Magic Farm (Amalia Ulman, 2025)

Akira (Katsuhiro Ôtomo, 1988)

Carrie (Brian De Palma, 1976)

The Mastermind (Kelly Reichardt, 2025)

The Dreamers (Bernardo Bertolucci, 2003)

Alpha (Julia Ducournau, 2025)

Rodrigo D: No Futuro (Víctor Gaviria, 1990)

Bully (Larry Clark, 2001)

Más allá de las proyecciones

MUBI FEST traerá a Ciudad de México una instalación inspirada en Twin Peaks. (Cortesía: MUBI)

Entre las actividades más esperadas de esta edición estará la instalación Presentes pasados, una pieza audiovisual creada por la artista Valentina Herrera e inspirada en el enigmático universo de Twin Peaks.

Con música de Uriel Durán (OME), esta instalación recreará un paisaje emocional fragmentado, explorando las fronteras del pasado, presente y futuro. La obra estará disponible en la galería de la Cineteca Nacional durante los tres días del festival.

El MUBI Fest CDMX 2025 no será solo un festival de cine; creará una experiencia inmersiva al incluir actividades especiales, proyecciones al aire libre y mercancía exclusiva. Esta celebración busca incentivar la reflexión y el diálogo en torno al cine, ofreciendo un espacio para redescubrir clásicos y explorar nuevas voces cinematográficas.