Qué fue de Mihaila Mircea Gabriel, el “sanador” rumano de Puebla que terminó consultando a un médico para chequeo

Mihaila Mircea Gabriel, el sanador rumano viral en México, generó polémica tras acudir a un médico. (Tik Tok@mircea_gaboo)

Mihaila Mircea Gabriel, el ciudadano rumano radicado en México que se volvió viral por asegurar que alivia dolores con solo usar sus manos, volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar una imagen en la que se le ve recibiendo atención médica. El hecho, parte de una revisión rutinaria, fue interpretado por muchos como una contradicción frente a sus afirmaciones, generando una ola de comentarios tanto de apoyo como de escepticismo.

En la imagen difundida en sus cuentas oficiales de Instagram y Tiktok, se observa a Gabriel en un consultorio mientras un médico lo ausculta. “Fui por un chequeo y mientras esperaba, la gente me reconoció y dí algunas terapias. Lo bonito es que las personas me buscan con el pensamiento y de repente aparezco”, escribió en sus redes sociales.

Ante la polémica generada en comentarios, aclaró que no se trataba de una situación de emergencia médica. También añadió que su salud está en perfecto estado y que se trataba únicamente de un chequeo, práctica recomendada para adultos sanos al menos una vez al año.

Sin embargo, varios usuarios en redes sociales criticaron el hecho de que una persona que afirma tener la capacidad de aliviar el dolor físico con sus manos acudiera a un médico, lo cual llevó al propio Mircea Gabriel a aclarar nuevamente su postura pública y su rol.

“Jamás he dicho que curo cualquier enfermedad, eso lo hacen los vídeos de páginas que han robado mi información y han hecho fraude a la gente, te invito a ver mis entrevistas”, escribió en su cuenta oficial de TikTok, donde acumula más de 73 mil seguidores.

Entre sus respuestas también añadió: “Yo quito dolores canalizando energía, respeto la labor médica y recomiendo a la gente que me visita seguir con sus tratamientos”.

Cuál es la historia de Mihaila Mircea Gabriel

Ml terapeuta alternativo de origen rumano es muy famoso en Puebla, donde se viralizó. (@mircea_gaboo)

La historia de Mircea Gabriel se remonta a 2015, cuando, según relató en una entrevista para el programa Venga la Alegría, descubrió su supuesto “don” tras presenciar un accidente. De acuerdo con su testimonio, una persona gravemente herida parecía al borde de la muerte cuando él se acercó por impulso y colocó sus manos sobre el cuerpo del herido.

Dado que el afectado creía que iba a morir, Gabriel comparte que lo único que quería fue tratar de brindarle compañía y apoyo en esos que se creían sus “últimos momentos”, sin embargo, afirma que tras su intervención, la persona recuperó la conciencia y fue estabilizada por paramédicos. “Tuvo tres intervenciones de cirugía, pero los doctores se quedaron sorprendidos… ‘no tiene nada’”, detalló que le dijeron.

Desde entonces, Mircea afirma canalizar energía a través de sus manos para aliviar dolencias físicas y emocionales. Según explica, su método no incluye medicamentos ni diagnósticos clínicos, su labor se limita a colocar su tacto sobre quienes lo consultan mientras realiza una meditación breve.

Gabriel llegó a México en 2014, buscando, según sus palabras, un cambio radical en su vida. “Quería dejar todo atrás y empezar de cero”, explicó en la misma entrevista; desde entonces, se estableció en la ciudad de Puebla, donde ganó notoriedad bajo el apodo de “El quita dolores”.

Qué fue de ‘El quita dolores’ de Puebla

El sanador rumano compartió en su cuenta de Tiktok un breve video en el que muedstra como trata a un conductor mientras éste conduce. (@mircea_gaboo)

El rumano no cobra una tarifa específica por sus servicios, pero las personas que lo visitan realizan “una aportación voluntaria”, lo que ha contribuido a su creciente popularidad. Algunos de sus seguidores incluso viajan desde otros estados de la república para buscar sus atenciones, que ahora deben agendarse con anticipación.

Sin embargo, su actividad no ha estado exenta de cuestionamientos, por ejemplo, en abril de este año, el gobierno del estado de Puebla emitió un comunicado en el que aclaraba que no tiene facultades para regular prácticas no médicas en espacios públicos, sin embargo, en el mismo documento se exhortó a la población a “no sustituir la atención médica profesional por prácticas sin respaldo científico”.

A pesar de ello, Gabriel ha continuado brindando sus servicios y ha publicado nuevos contenidos, incluso durante trayectos en automóvil. En un video reciente, se le ve tratando al conductor de un Didi mientras este maneja. “Qué bueno que curas también a los conductores, siempre aprovechas tu tiempo”, comentó un usuario.

De igual manera, además de las sesiones presenciales, ofrece terapias a distancia a través de fotografías, un formato que le permite conectarse con la energía del paciente sin importar su ubicación. Aunque sus métodos carecen de sustento científico y han sido cuestionados por autoridades y especialistas, Mircea Gabriel sigue generando debate entre quienes lo ven como un sanador auténtico y aquellos que lo consideran parte del fenómeno de la pseudociencia.