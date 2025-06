Aseguran que Florinda Meza rechazó una importante suma de dinero por su imagen en la bioserie de Chespirito

La comediante se manifestó acerca de la serie que recién se estrenó - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

La serie Chespirito: Sin querer queriendo, disponible en la plataforma Max, continúa generando una ola de comentarios y polémica. Especialmente, el mundo permanece atento a la reacción de Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños. Ahora, nueva información asegura que la reconocida actriz de Doña Florinda habría rechazado una jugosa cantidad de dinero por permitir que su historia se contara.

El tema salió a la luz luego de que surgiera el descontento de Meza sobre la forma en que su figura fue representada en el proyecto audiovisual. Según declaraciones de la actriz nunca fue consultada por los responsables de la serie sobre su historia personal ni su imagen dentro de la narrativa.

“Lo que yo quiero aclarar es que yo no estoy contra nadie”, afirmó Meza. Sin embargo, expresó su descontento sobre la forma en la que se utilizó su historia sin previo diálogo o autorización formal por parte de la producción. “Nadie ha hablado conmigo nunca, por eso cuando me preguntaban siempre dije: ‘no sé nada’. Entonces, si alguien llega y toma tu ropa, aunque sea de hace muchos años, sin siquiera decirte ‘¿con permiso o me permites?’, ¿no te gustaría, no?”, enfatizó.

Roberto Gómez Fernández en Chespirito: Sin querer Queriendo. (Max)

La cuenta de espectáculos en redes sociales La Tía Sandra reveló que Roberto Gómez Fernández le ofreció a Florinda Meza la suma de 500 mil dólares como compensación económica por permitir el uso de aspectos de su vida en la bioserie. Sin embargo, Meza rechazó la oferta, lo que según el medio, alimentó la controversia entre ambos.

Gómez Fernández, hijo mayor de Roberto Gómez Bolaños y fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández, es el único heredero que controla los derechos de la marca Chespirito.

La realización de la serie fue aprobada y liderada por él, lo que generó especulaciones sobre el supuesto conflicto con Florinda Meza respecto a su representación en el proyecto. Además es también él quien se encarga de co escribir los guiones de la serie, junto con su hermana.

Florinda responderá con un documental propio

La bioserie producida por Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del comediante, ha derivado en duras críticas contra Meza. (Fotos: @florindamezach1, Instagram / max, YouTube)

En medio de la controversia, Florinda Meza anunció el próximo estreno de su documental Atrévete a vivir, Florinda Meza, un proyecto que busca ofrecer su propia perspectiva de su vida personal y profesional, alejada de la narrativa presentada en la bioserie.

Según Javi Domz, director creativo del documental, este incluirá imágenes inéditas, testimonios de allegados y tecnología de inteligencia artificial para crear una experiencia visual innovadora.

“Hemos recopilado fotos jamás vistas y estamos haciendo magia donde la veremos como nunca antes”, comentó Domz, quien aseguró que el documental abordará facetas desconocidas de la infancia y vida personal de Meza, además de mostrar su relación con Gómez Bolaños y su vida tras la muerte del comediante.

La polémica en torno a Chespirito: Sin querer queriendo ha generado interés y debate en el público. Mientras unos celebran la biografía del icónico humorista, otros, como Meza, cuestionan la narrativa y representación de figuras y momentos clave en la historia de Bolaños.