El día que una actriz de ‘El Chavo del 8′ reveló que fue sacada porque le atraía a Chespirito: “Él era un hombre casado”

Rosita Bouchot actuó en algunos episodios de El Chavo del 8. (Infobae México / Jovani Pérez)

Chespirito: Sin querer queriendo ha dominado la conversación en redes sociales desde su estreno en Max, el pasado 5 de junio.

Basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de Chespirito, la producción a cargo de dos de sus hijos —Paulina y Roberto Gómez Fernández— ha sido un retrato imperfecto del escritor que ha cautivado a millones de personas en países de América Latina.

A través de saltos en el tiempo, el más reciente episodio se centra en el nacimiento de El Chavo del 8 y el ocaso del programa. (Foto: YouTube)

Éxito y polémica de la bioserie

Sin querer queriendo reavivó el interés por episodios poco explorados de la vida de Gómez Bolaños y por polémicas que parecían haber quedado en el pasado.

Su distanciamiento con Carlos Villagrán —Quico en El Chavo del 8— y su controvertido romance con Florinda Meza —el cual inició mientras seguía casado con Graciela Fernández— son algunos de los pasajes ampliamente comentados.

Sin embargo, la popularidad de la serie también ha arrojado luz sobre antiguos testimonios de excolaboradores de Chespirito, quienes, de forma indirecta, han contribuido a que el escritor se mantenga bajo el escrutinio público.

Rosita Bouchot tuvo algunas apariciones en programas de El Chavo y El Chapulín Colorado. (Fotos: Rosita Bouchet, Facebook)

Rosita Bouchot y el final de su amistad con Chespirito

A lo largo de sus dos etapas al aire, El Chavo del 8 incluyó personajes satélites. Algunos aparecían esporádicamente como extras en los sketches de la escuelita, y otros fueron incluidos para compensar la salida de Carlos Villagrán y Ramón Valdés, sobre quienes recaía gran parte de la dinámica en la vecindad.

A mediados de los años 70, Gómez Bolaños escribió una nueva versión del episodio Las nuevas vecinas de la vecindad. Uno de esos personajes era una niña llamada Paty, interpretada por la actriz Rosita Bouchot.

Sin embargo, su personaje apareció por poco tiempo en el programa. Bouchot, quien mantuvo una exitosa carrera en televisión participando en programas como El Show de los Polivoces y haciendo cine, contó en una dinámica con sus seguidores el verdadero motivo de su salida.

A diferencia de otros actores que salieron del programa porque sus personajes no llamaron la atención del público, su salida fue una decisión de Gómez Bolaños, quien le confesó a la actriz que se sentía atraído por ella.

“Roberto me daba mucho respeto, él era un hombre casado... Una vez se me acercó en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando (contratando) como actriz o como mujer. Yo en ese momento no supe qué decir”, relató.

Bouchot hizo hincapié en que no pasó nada entre ellos, pero que después de ese día no volvió a participar en El Chavo del 8, algo que hasta la fecha no sabe si se debió a que el escritor esperaba una respuesta diferente de ella.

“No pasó nada, pero él me lo dijo de una manera muy honesta, sin el afán de fajar (besarse)... Ya no volví a trabajar con él, pero igual tampoco mi tía Gloria —la otra actriz contratada para el episodio Las nuevas vecinas—. Probablemente en su mente ya estaba que hasta ahí acababa el personaje, pero a lo mejor hubiera sido mi oportunidad para hacerme amiga de Roberto", recordó.

La actriz Rosita Bouchet revela íntima anécdota con Chespirito. (Rosita Bouchet, YouTube)

Aunque la actriz no compartió detalles específicos del contexto en el que se dio ese momento con Roberto Gómez Bolaños, la fecha de estreno del episodio sugiere que ocurrió durante la época en la que Roberto Gómez Bolaños seguía casado con Graciela Fernández y antes de que iniciara su noviazgo con Florinda Meza.

Según la serie, su relación con Meza comenzó a finales de los años 70, durante un viaje a Acapulco para grabar un episodio especial de El Chavo del 8.

¿Quién es Rosita Bouchot?

Rosita Bouchot es una actriz, cantante y guionista mexicana, reconocida por interpretar a Paty en dos episodios de El Chavo del 8 en 1975, donde compartió escena con su tía Gloria.

También tuvo apariciones en El Chapulín Colorado, destacando su papel como la esclava Artritis en el episodio La que nace pa’ Cleopatra no pasa de Julio César. Además, ha participado en diversas telenovelas.

En 2006, Bouchot volvió a la televisión en un episodio especial de Skimo para Nickelodeon, donde actuó junto a María Antonieta de las Nieves.

Su breve pero memorable paso por los programas de Chespirito la convirtió en una figura querida por los fans.

