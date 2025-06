¿Ganando como siempre? Adrián Marcelo toma curso de violencia de género luego de polémica con Belinda

El youtuber se refirió a la cantante como una “prostituta de alta gana”, expresión que lo hizo blanco de críticas en redes sociales. (Fotos: @belindapop, Instagram / @AdrianMa10, X)

El creador de contenido Adrián Marcelo volvió a estar en el ojo del huracán el pasado 22 de junio, luego de lanzar un comentario sobre Belinda que fue ampliamente criticado en redes sociales por considerarse misógino y despectivo.

La controversia obligó al influencer a disculparse públicamente y a tomar medidas para enfrentar las consecuencias de sus palabras.

Todo comenzó cuando Marcelo publicó en X —antes Twitter— una reflexión sobre la cantante, actualmente protagonista de Mentiras: La Serie en Prime Video.

En su mensaje, expresó: “Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”.

Aunque él aseguró que su intención era elogiarla como una mujer “empoderada y capaz”, la frase generó una oleada de críticas. En menos de tres horas, la publicación alcanzó más de 5 mil interacciones, convirtiéndose en tendencia y provocando señalamientos de misoginia, cosificación y revictimización hacia las mujeres.

Adrián Marcelo compartió un video en el que se le ve tomando un curso de prevención de violencia de género. (Foto: @adrianm10, X)

Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios acusaron al regiomontano de recurrir a escándalos para mantenerse vigente en la conversación digital. En medio del fuego cruzado, cuatro horas después del mensaje inicial, Adrián Marcelo intentó rectificar con otro tuit en el que ofreció un millón de pesos a Belinda para asistir a su podcast Un Porro Con y conversar: “Perdóname, Beli. Amigos x Siempre”, escribió, citando el nombre de la serie infantil que catapultó a la cantante.

Toma curso de violencia de género y admite errores

Tras el revuelo, Adrián Marcelo compartió un video en el que se le ve tomando un curso de prevención de violencia de género. Acompañó la publicación con un mensaje de reflexión: “Sigo deconstruyéndome para no caer en los mismos errores... En mi machismo, aun por deconstruir, veo inconscientemente a mujeres tan empoderadas e independientes como una amenaza a la sociedad patriarcal”.

El también conductor reconoció que su conducta responde a una “resistencia al cambio” que, según sus propias palabras, está dispuesto a superar. En otro mensaje, añadió: “Siempre he creído que la grandeza de un hombre depende 100% de una mujer. Les ofrezco una sincera disculpa a quienes se sintieron ofendidos por mis tuits”.

Además de disculparse, bromeó sobre el estado mental en el que escribió sus comentarios, atribuyéndolos a su estilo de vida: “Voy a dejar de fumar marihuana y tomar café, sin desayunar. Me brotan ideas bien raras”.

Finalmente, agradeció a las autoridades de Nuevo León por ayudarle a reflexionar “hacia dónde quiere llevar su influencia”.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido públicamente a la mención directa. Mientras tanto, el caso de Adrián Marcelo vuelve a poner en debate el papel de los creadores de contenido en la conversación pública, así como la responsabilidad que implica el uso de figuras femeninas como recurso para generar polémica o atención.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido públicamente a la mención directa. (IG: @belindapop)