Fue villana consagrada en Televisa, pero ni como lavatrastes encontró trabajo cuando más lo necesitaba

(Zurisaddai González/Infobae)

Durante décadas, fue rostro frecuente en la televisión mexicana.

Su presencia en telenovelas como Rosalinda, Amor en silencio o La mujer de Judas la convirtió en una actriz reconocida por su fuerza interpretativa.

Pero hoy, Elvira Monsell enfrenta una realidad completamente distinta: “Debo dinero. Mientras no tenga proyecto no puedo pagar mis deudas. Hago castings como loca. No me preguntes por qué no me quedo”, confiesó en una entrevista reciente con TvNotas.

Elviara Monsell, quien tuvo una destacada carrera dentro de las telenovelas, recurrió a sus redes para pedir trabajo. (Ig @elviramonsell)

A pesar de su esfuerzo y trayectoria, Elvira lleva más de seis años sin trabajo fijo. En su momento, fue pieza importante en Televisa, Telemundo y TV Azteca.

Hoy, vive en una cabaña en Michoacán sin pagar renta y se apoya en lo poco que le queda: “La ANDA me da 3 mil 500 pesos mensuales y la ANDI mil pesos. Con eso la voy librando, con 4 mil 500 al mes”.

De sets de televisión a castings vacíos

La vida de Elvira Monsell ha cambiado drásticamente. Tras más de tres décadas de trabajo continuo, su nombre ya no figura en las listas de productores.

Elvira Monsell (Foto: Instagram@elviramonsell)

“Estuve los primeros 32 años de mi carrera en Televisa. Durante dos años ya no me llamaron y ya no tenía exclusividad. Me hablaron de Telemundo y luego, en 2002, me contactaron de Azteca para coprotagonizar. Claro que acepté, hasta que dejaron de producir”, mencionó para la revista de espectáculos.

La falta de oportunidades la llevó incluso a intentar otros oficios.

“Vi un letrero que decía: ‘Se solicita lavatrastes’, pero ya habían contratado a alguien”. En la pandemia, instaló una cabina de doblaje con dinero prestado. También intentó vender ropa tejida para perros y personas, pero sin éxito. “Nada se vendió”.

En los años 80, Elvira Monselle llegó a protagonizar importantes telenovelas, como Amor en Silencio, producida por Carla Estrada. (@elviramonsell)

La razón, según ella, está en la industria misma: “Debes tener como mínimo 1 o 2 millones de seguidores. Con 200 mil seguidores ya debería haber chamba, pero no hay nada. Es absolutamente injusta esa parte”.

¿Quién es Elvira Monsell?

Elvira Monsell comenzó en el teatro a los 15 años y debutó en telenovelas en 1977.

Su carrera abarca desde clásicos del melodrama mexicano como Vivir enamorada, Humillados y ofendidos o La indomable. También participó en capítulos de Mujer, casos de la vida real y Lo que callamos las mujeres.

Elvira Monsell (Foto: Instagram@elviramonsell)

Hace unos meses, a través de sus redes sociales, Elvira ya había hablado sobre su situación actual.

"Si me ayudan arrobando a productores o a gente que ustedes creanque me puede apoyar, va a estar maravilloso. Se los voy a agradecer muchísimo”, sentenció.