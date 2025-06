Ángela Aguilar asegura que ella y Nodal “están cegados de amor”; periodista los compara con Selena Gómez y Benny Blanco

La cantante explicó que su esposo la dejó "volar sola" durante la creación de su disco. (Instagram)

“Lágrimas en mi garganta”, una de las piezas más íntimas de su nuevo disco Nadie se va como llegó, refleja un periodo turbulento en la vida de Ángela Aguilar. La cantante confesó durante una entrevista reciente que esta canción la escribió en un momento de incertidumbre tras enfrentar diversas polémicas en 2024, usando la música como herramienta para liberar sus emociones.

“Fue una manera de expresar lo que tenía dentro, sin recurrir a una entrevista o un podcast”, comentó la artista en una charla con CNN. “Este último año casi me rompe, pero, como siempre, la música me salva”, aseguró.

Durante la entrevista conel periodista Juan Carlos Arciniegas, la hija de Pepe Aguilar habló de los retos y logros de trabajar sin apoyo externo, abrazando por completo su visión creativa.

De igual manera Ángela la intérprete confesó que el año pasado "casi se rompe". (@angela_aguilar_ / @laondafest)

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando el entrevistador destacó “El Equivocado”, tema controversial del álbum cuyo videoclip muestra a Ángela y Christian Nodal compartiendo un viaje de vacaciones en el mar.

Arciniegas no tardó en comparar la dinámica artística entre ellos con la de Selena Gómez y Benny Blanco, sugiriendo incluso que la joven cantante podría considerar una colaboración con Nodal como productor para un futuro proyecto. Ante el comentario, Ángela sonrió emocionada.

“Creo que estamos muy cegados por amor”, confesó en otro momento mientras reflexionaba sobre su relación personal y profesional con Nodal. “Mi esposo me dice que todo lo que hago es perfecto, pero a veces le pido una opinión más crítica. Lo admiro muchísimo; es un fan mío y yo soy también su fan, aunque suelo ser más exigente”, detalló.

Ángela explicó que, aunque admira su capacidad musical y su oído para los arreglos, se aseguró de tener el espacio necesario para desarrollar este álbum sola. “En realidad me dejó volar”.

El entrevistador itnentó realizar una comparacióno de Aguilar y Nodal con Selena Gómez y su novio. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Asimismo hizo hincapié en el apoyo que también recibe por parte de su familia, “Yo no estaría donde estoy sino fuera por la gente que está detrás de mí. Mi equipo, mis papás, mi esposo, mi familia. Yo no sé cómo expresar la gratitud que les tengo. Porque si me han levantado desde siempre, ellos han sido siempre mi ancla”, explicó.

Cabe recordar que el pasado 28 de mayo, la menor de la dinastía menor lanzó su más reciente álbum discográfico Nadie se va quien llegó. Mientras que Nodal estrenó su proyecto ¿Quién más como yo?, apenas unos cuantos días santes.