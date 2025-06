Congreso de la CDMX debate seguridad y movilidad para motociclistas en la capital

La falta de normativas sobre cascos adecuados pone en riesgo a quienes se transportan en motocicleta. - crédito Motos y Servitecas

Los capitalinos pasan alrededor de seis días y ocho horas al año en el tráfico de la Ciudad de México, lo que equivale a 152 horas, de acuerdo con la Gaceta UNAM.

De acuerdo con el investigador, Dante Pérez Méndez, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y Aplicadas en Sistemas (llMAS) señaló al medio universitario que “La Ciudad de México, una metrópoli que ha crecido de forma desorganizada y con una población flotante considerable, ya representa un reto en términos de movilidad”.

El diputado Fernando Zárate Salgado, representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el el marco del foro “Reforma en materia de regulación del uso de motocicleta para evitar su uso en la comisión de hechos delictivos”, consideró que la movilidad es el principal desafío para la ciudad.

Explicó que muchas personas optan por una motocicleta ante la imposibilidad de comprar un automóvil y debido a la falta de infraestructura en el transporte público, ya que este no permite realizar trayectos en menos tiempo.

Durante el foro, legisladores discutieron cómo mejorar la seguridad para aquellas personas que usan la motocicleta como medio de transporte.

Se destacó la necesidad de ofrecer mejores herramientas de protección, como cascos adecuados, ya que actualmente no hay una norma vigente que los regule y los cascos permitidos suelen ser costosos.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Enrique Sánchez Flores, señaló que “Se tiene la responsabilidad de darle a las personas, que trabajan o se movilizan en motocicleta, mejores herramientas de seguridad”.

Respecto al uso de casos no autorizados, Sánchez Flores mencionó que “Portar un casco que no cumple con las características, es como no traer nada”.

La diputada Maribel Solache González de la bancada de MORENA insistió en evitar que las regulaciones estigmaticen a quienes usan motocicletas, recordando que la delincuencia no está ligada solo a este medio de transporte.

Mejoras en movilidad para el Mundial 2026

La jefa de Gobierno anuncia inversiones millonarias para modernizar el transporte público rumbo al Mundial 2026.| Crédito: X/@ClaraBrugadaM

El pasado miércoles 18 de junio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informó sobre la modernización del transporte público, en puntos estratégicos de la capital, estas acciones bajo el marco del Mundial 2026.

Al Tren Ligero, se le invertirá más de mil 300 millones de pesos para realizar mejoras, además se añadirán 17 nuevos trenes.

Brugada Molina también anunció la creación de la Línea 14 del Trolebús entre Universidad y Huipulco, y la remodelación de los CETRAM Taxqueña, Huipulco y Universidad.

También se prevé la construcción de biciestacionamientos masivos, una ciclovía extensa llamada “La Gran Tenochtitlán” desde el Zócalo hasta Periférico, y una calzada flotante peatonal sobre Calzada de Tlalpan para mejorar la movilidad sustentable y la seguridad de los peatones.