Adrián Marcelo lanza indignante comentario sobre Belinda: “Es una prost..... de alta gama”

Adrián Marcelo desata polémica al llamar a Belinda “una prostituta de altísima gama” en redes sociales (Captura de pantalla)

Este 22 de junio, el creador de contenido Adrián Marcelo generó una fuerte controversia al publicar en sus redes sociales un comentario dirigido a Belinda, quien actualmente protagoniza la serie “Mentiras” de Prime Video.

En su mensaje, Adrián Marcelo calificó a Belinda como “una prostituta de altísima gama”, lo que desencadenó una ola de reacciones negativas y críticas en plataformas digitales.

El comentario, que pretendía ser un halago según el propio autor, fue ampliamente señalado por su carga misógina y por el tono despectivo hacia la popular artista.

La figura de Adrián Marcelo, conocido en el entorno digital como “El Ajedrecista”, se ha caracterizado por su manejo de la polémica y su presencia constante en temas de actualidad.

El comentario de Adrián Marcelo sobre Belinda genera críticas por misoginia y se viraliza en minutos (IG: @belindapop)

Recientemente, el regiomontano había entrevistado a Fabiola Martínez, quien presuntamente mantuvo una relación extramarital con Álex Montiel, más conocido como “El Escorpión Dorado”.

Tras ese episodio, Marcelo volvió a captar la atención pública al referirse a Belinda, intérprete de “Heterocromía”, con un comentario que rápidamente se viralizó.

El mensaje de Adrián Marcelo fue publicado en redes sociales y, en cuestión de minutos, comenzó a circular de manera masiva. En apenas tres horas, la publicación ya había superado las 5 mil reacciones, lo que evidencia el alcance y la repercusión que tuvo entre los usuarios.

El comentario de Adrián Marcelo sobre Belinda genera críticas por misoginia y se viraliza en minutos (X)

En su declaración, el exintegrante de “La Casa de los Famosos” expresó: “Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”.

Marcelo, quien cuenta con formación en Psicología, intentó matizar sus palabras al señalar que su intención era elogiar la inteligencia y el empoderamiento de la cantante, aunque la elección de términos resultó ofensiva para muchos.

Adrián Marcelo busca mantenerse vigente tras polémicas recientes con figuras del espectáculo (La Taquilla, con René Franco)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos usuarios interpretaron el comentario como una estrategia de Adrián Marcelo para mantenerse vigente en la conversación pública, especialmente después de su reciente protagonismo en la polémica relacionada con “El Escorpión Dorado”.

Por su parte, Belinda no ha emitido ninguna respuesta oficial respecto al comentario de Adrián Marcelo. La artista se encuentra actualmente enfocada en la promoción de su disco “Indómita” y en el lanzamiento de su sencillo “Heterocromía”, una canción que aborda temas personales y hace referencia a una de sus relaciones más comentadas, el romance que sostuvo con el millonario Gonzalo Hevia Baillères.