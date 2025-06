Estos son los mejores memes sobre Florinda Meza tras ser acusada de “robarse” a Chespirito cuando estaba casado

(captura de pantalla)

El estreno de Chespirito: sin querer queriendo en la plataforma Max ha reavivado el debate sobre la vida personal de Roberto Gómez Bolaños, sacando a la luz detalles poco conocidos de sus relaciones amorosas, especialmente la que mantuvo con Florinda Meza.

La llegada de esta nueva serie biográfica ha generado un intenso revuelo en redes sociales. La producción, que explora los aspectos más íntimos y controvertidos de la vida del creador de personajes emblemáticos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, ha puesto especial énfasis en su relación con Florinda Meza, la actriz que interpretó a Doña Florinda en la serie original.

La narrativa de la serie no ha dejado indiferente a la audiencia, ya que presenta a Florinda Meza bajo una luz que muchos consideran desfavorable. En la historia, se sugiere que la actriz habría tenido un papel determinante en la ruptura del matrimonio de Gómez Bolaños con Graciela Fernández, madre de sus hijos.

Esta representación ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios han acusado a Florinda Meza de “robarse” al comediante, y ha sido comparada con otras famosas como Ángela Aguilar o Karla Panini.

En declaraciones recientes, Florinda Meza expresó su descontento con la manera en que la serie ha retratado su historia con Gómez Bolaños. Según sus propias palabras, “Falsean la historia solo para vender”, dejando claro que no está dispuesta a permanecer en silencio mientras se distorsiona su versión de los acontecimientos.

Estas comparaciones han dado pie a una avalancha de memes y comentarios irónicos, convirtiendo el tema en tendencia

Florinda Meza “no sintió culpa” de la ruptura de Chespirito y su esposa

En una entrevista concedida a la periodista Adela Micha, la actriz mexicana Florinda Meza abordó abiertamente su relación con Roberto Gómez Bolaños y la separación de este con Graciela Fernández, negando haber sentido culpa alguna por los acontecimientos que rodearon ese episodio de su vida.

Durante la conversación, Florinda Meza relató detalles íntimos de una llamada telefónica que mantuvo con Graciela Fernández, la entonces esposa de Gómez Bolaños, en la que ambas mujeres compartieron sentimientos y perspectivas sobre la ruptura.

Florinda Meza,se refirió a un momento clave en su historia personal. En la entrevista, la actriz afirmó de manera categórica: “No, nunca me sentí culpable; una vez Graciela por teléfono me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo que su coraje era con él”.

La conversación telefónica entre Florinda Meza y Graciela Fernández se convirtió en un punto de inflexión para la actriz, pues explicó que, en el momento en que recibió la llamada, no alcanzó a dimensionar el impacto que tendría en su vida. “En el momento no lo valoré tanto, pero al paso de los años valoré mucho que ella me dijera eso, ella no se imagina el gran bien que hizo al decirme eso, tal vez se estaba sincerando pero a mí me hizo mucho bien, porque sí es un gran paquete”.